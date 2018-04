Baljóslatú magyar regény született a jövő Európájáról

Tavaly jelent meg Sayfo Omar regénye, az Allah tágas földje. Az újságíró és kutató első szépirodalmi műve egy meg nem nevezett nyugati nagyváros muszlimok lakta negyedében játszódik.

Az olvasmányos, fordulatos és elgondolkoztató könyv szerzőjével a Vasárnap Reggel legutóbbi száma beszélgetett.

Honnan jött az ötlet, hogy ilyen témában írjon regényt?



A legnagyobb inspiráció az iszlám és Európa viszonya körüli közbeszéd alakulása volt. Pontosabban az, hogy erről a végtelenül összetett kérdéskörről egyre inkább csak a narratíva szintjén beszélünk. Két mondatban, előismeretek nélkül próbáljuk megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyekre Nyugat-Európában kutatók, politikusok, elemzők és hatósági személyek évtizedek óta keresik a válaszokat. A célom az volt, hogy szerény eszközeimmel bemutassam a való élet komplikáltságát. Kutatóként és újságíróként már tizenöt éve foglalkozom az iszlámmal és az európai muszlim diaszpórákkal. A tudományos publikációnak, csakúgy mint a populárisabb riportoknak és elemzéseknek azonban megvannak a műfajbeli korlátaik. Egy regény viszont alkalmas arra, hogy eljusson olyan közönséghez is, akit a száraz szakmai munkák egyébként untatnának. Az írás során aránylag kis teret engedtem a fantáziámnak. A könyv világának megteremtésében a tudományos szakirodalom és személyes élményeim segítettek, amelyeket nyugat-európai bevándorlók lakta negyedekben járva szereztem. Mondhatjuk úgy, hogy a regényben felvázolt „Zóna” a francia, belga, holland, német muszlimok lakta negyedeknek a legnagyobb közös osztója. A karakterek létező archetípusokra épülnek, a felvázolt politikai folyamat pedig a már felismerhető európai trendeknek a továbbgondolása. De a könyv célja nem az, hogy igazságot tegyen és bárkinek megmondja, hogy mit gondoljon a témáról, hanem az, hogy az olvasó olyan kérdéseket tegyen fel, amelyek eddig talán még nem jutottak az eszébe.

Mi volt a legnehezebb feladat az alkotás során?



Az idővel való verseny. A regény gondolata még 2014-ben fogant meg, azóta viszont az élet felgyorsult. A migrációs válság és a terrortámadások nyomán a társadalmi feszültségek drámaian megnőttek Nyugat-Európában. Ezekre pedig a politika is folyamatosan reagál. Sorra születnek olyan intézkedések, amilyenek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. A jövőkép, amelyet a kezdetekben még húsz éves távlatra tippeltem, ha minden így folytatódik, akár már öt év múlva is bekövetkezhet. A könyv írása során teljes fejezeteket kellett átírnom, miután az élet sorra lőtte le a poénjaimat.

Mennyiben tartja lehetségesnek, hogy a könyv víziója megvalósul?

Ha az eredeti híradásokat követjük és olvassuk a mértékadó politikai elemzéseket, könnyű belátni, hogy a nyugat-európai folyamatok világos ívet mutatnak: a migráció kapui lassan lezárulnak, a törvények szigorodnak, a hajdani liberalizmus helyét egyre inkább a rendpártiság veszi át, a kormányok pedig következetesen vagdossák le a szélsőséges vadhajtásokat. Ha nem is olyan drámai formában, mint a regényben – hiszen a könyv disztópia –, de úgy gondolom, hogy tíz éven belül Európa teljesen meg fog változni. Noha ez a változás szükségszerű, mint a történelem során minden hasonló helyzetben, itt is lesznek ártatlan áldozatok. Olyan emberek, akik csak élni szeretnék az életüket, de az események megakadályozzák őket ebben. Róluk szól a könyv is.

Ön újságíróként és a témával foglalkozó kutatóként ismert a médiában. Befolyásolja a könyv ezt a szerepet? Milyen visszajelzéseket kapott?

A könyv írása során a legfontosabb szempont a hitelesség volt. Ahogy a való élet, úgy a könyv világa sem fekete és fehér. A szereplők nem jók vagy rosszak, hanem olyan emberek, akiknek reakcióit személyiségük, neveltetésük, szocializációjuk, környezetük határozza meg. Nagy öröm, hogy a kutató és újságíró kollégák eddig egyöntetűen pozitívan reagáltak a regényre. Az igazi megmérettetés viszont csak ezután jön. Hamarosan elkészül a regény angol nyelvű fordítása, így a téma legavatottabb nemzetközi szakértői előtt is vizsgáznia kell.

Folytatható az Allah tágas földjében megismert történet? Tervez folytatást?



Mindenképpen. A könyv csak a folyamatok kezdetét mutatja be. Az igazi disztópia, a társadalom és politika teljes átalakulása és az igazán drámai események bemutatása a második részben várható.