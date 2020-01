Budapestre látogat a Zágrábi Horvát Nemzeti Színház

Nemzeti operával és modern balettel áll színpadra a társulat.

Jakov Gotovac Ero, a tréfacsináló című vígoperáját és Valentina Turcu Halál Velencében című táncelőadását mutatja be a Zágrábi Horváth Nemzeti Színház január 21-én és 23-án az Erkel Színházban.

A vendégjáték az Európai Unió Tanácsának soros horvát elnöksége alkalmából valósul meg

– olvasható a Magyar Állami Operaház csütörtöki közleményében.

Mint írják, a Zágrábi Horvát Nemzeti Színház vendégszereplése egyben viszonzása a Magyar Állami Operaház 2018-as vendégjátékának is, amikor Erkel Hunyadi László című operájával és Ronald Hynd A víg özvegy című balettjével látogatott a budapesti dalszínház a horvát fővárosba.

Jakov Gotovac Ero, a tréfacsináló című vígoperája, amely január 21-én látható az Erkel Színházban, az 1935-ös ősbemutató óta folyamatosan a zágrábi együttes repertoárján szerepel, és a legsikeresebb délszláv zeneműnek számít, amelyet csaknem 80 országban majdnem egy tucat nyelven bemutattak. A dalmát népi motívumokból merítő darabban a jómódú parasztfiú, Mico feleséget keres, és hogy választottja, Dula szerelmét próbára tegye, a szegény, „másik világból” érkezett Eróként vezeti félre a kis falu lakóit. A látványos, körtáncos fináléban kiteljesedő művet Kresimir Dolencic állította színpadra. Az Egyesült Államokban, Kínában és Angliában is foglalkoztatott neves horvát alkotó A három narancs szerelmese című Prokofjev-rendezését 2018-ban a Miskolci Operafesztivál közönsége is láthatta.

Az Ero, a tréfacsináló budapesti vendégjátékában a főbb szerepeket Stjepan Franetovic és Valentina Fijacko Kobic énekli, a Horvát Nemzeti Színház együtteseit Josip Sego vezényli.

A Zágrábi Horvát Nemzeti Színház Balettegyüttese január 23-án a Halál Velencében című modern előadását mutatja be. A darabot Valentina Turcu horvát-szlovén koreográfus állította színpadra, aki Maurice Béjart lausanne-i iskolájában végzett tanulmányait követően táncosként és koreográfusként a maribori Szlovén Nemzeti Színházban ért el jelentős sikereket. Csaknem 120 művet számláló táncos-koreográfusi munkásságának – amelyben balettbetétek és díjnyertes, egész estés koreográfiák is megtalálhatók – kiemelkedő darabja a most Budapesten látható előadás.

A Thomas Mann-kisregényből Mahler zenéjére 2018-ban készült koreográfia Valentina Turcu első közös munkája volt a Zágrábi Horvát Nemzeti Színház Balettegyüttesével.

A nemzetközi táncélet kiválóságaira nyitott társulatból a főbb szerepeket Takuyama Sumitomo, Gulherme Gameiro Alves és Andrea Schifano alakítja, de karakterszerepekben két magyar táncművész, Pálinkó Kornél és Rauscher Bálint is látható a produkcióban.

Borítókép: Ero, a tréfacsináló