Délvidéki siker született az országos szőttespályázaton

A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya, Heves Város Önkormányzata és a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet Országos Szőttespályázatát a szervezők eredményesnek ítélték. A részletekről Illés Vanda, a Hagyományok Háza osztályvezetője számol be.

Negyven alkotó száztizenkét pályaműve érkezett be a megadott augusztus végi határidőre; a két szám eltérése a többrészes kollekciókból adódik. A zsűri munkájában Lackner Mónika néprajzkutató, Langráf Katalin textilművész, Lőrincz Etel textilművész és Molnár-Madarász Melinda divattervező vett részt, a döntnökök hét anyagot „mesterremeknek” és hatvannégy pályamunkát „mívesterméknek” minősítettek.

A Hagyományok Háza díját három – 1. lakástextil – vászon, 2. lakástextília – gyapjú és 3. öltözet és kiegészítő – kategóriában osztották ki.

A járványhelyzet okozta eljuttatási nehézségek miatt a határon túlról ezúttal kevés pályamunka érkezett, viszont a délvidéki Bajsán élő Szuhankó Ruzsena helyi anyag alapján elkészített gyapjú szőttesét beválogatták a kiállítási anyagba.

Nagyon sokan merítettek forrásként határon túli anyagokból – tette hozzá Illés Vanda. A viselet kategóriában második helyezést elért pályázó munkáját például csíkszéki és bukovinai motívumok ihlették. A gyapjú szőttes kategóriában pedig mindhárom díjazott Erdélyből töltekezett, az első helyezett székelyfestékest, a második és harmadik helyezett bukovinai forrásanyagot választott.

A beérkezett kézműves termékek száma a Hagyományok Háza osztályvezetője szerint nagyságrendileg megfelelt a tavalyinak, s a pályamunkák színvonala is elérte az előző évben beküldöttek szintjét.

Erről azok az érdeklődők is meggyőződhetnek, akik felkeresik a hevesi művelődési központ (Erkel Ferenc u. 2.) november 31-ig. A pályamunkákból válogatott kiállítás október 2-án nyitotta meg kapuit, s a tárlathoz egy háromnapos szakmai konferencia is társult. A szimpóziumon készített videofelvétel a közeljövőben az intézmény honlapján is elérhető lesz.

A konferenciához kapcsolódott egy Nemzeti Tehetség Program is, amelynek keretében tíz – köztük egy erdélyi fiatalt is (Antal Eszter) – vendégül láttak, akik két külön foglalkozáson is aktívan vettek részt a konferencia programjai mellett – tett hozzá Illés Vanda.