Egyre sikeresebbek az új erdélyi fesztiválok is

A Vibe, a Double Rise és a Méra Világzenei Csűrfesztivál szervezői egy interjúban beszéltek munkájukról.

Az elmúlt években sok új fesztivál szórakoztatta az erdélyieket. A marosvásárhelyi Vibe, a torockói Double Rise és a Méra Világzenei Csűrfesztivál főszervezői az Erdélyi Naplónak elmesélték, hogyan is lesz egy ötletből sikeres rendezvény.

Rés Konrád, a Vibe fesztiváligazgatója többek között arról beszélt, a fesztivál története úgy kezdődött, hogy észrevették, a térségben nincsenek diáktalálkozók. Ezt az űr szerették volna pótolni a Vibe fesztivállal, amelyet idén másodszor rendeztek meg. A fesztivál szervezése egyébként szinte egész évben zajlik, az alapcsapat tizenkét fős, de ebben az évben sokan csatlakoztak még hozzájuk, 240 önkéntes is segített nekik. Főleg azokat az előadókat hívják, akik a 15-24 évesek körében népszerűek, és próbálnak DJ-ket is elhozni a fesztiválra.

A torockói Double Rise fesztivál idén harmadszor szórakoztatta a látogatókat. Gazdag Balázs főszervező elmondta, ők a szórakozás és a kultúra ötvözetét szerették volna megteremteni, és a folklórt is szerették volna a program részévé tenni. Ők is szinte egész évben szervezik a fesztivált. A rendezvényre a főszervező szerint minden olyan erdélyi, magyarországi vagy Kárpát-medencei fiatalt várnak, akinek fontos a magyar kultúra és szeret a természetben fesztiválozni – a szervezők főleg ennek a közönségnek a kedvenceit próbálják elhívni. Emellett az évfordulókra, új lemezekre is figyelnek, ezek is apropót adhatnak egy-egy fellépő kapcsán.

A Méra Világzenei Csűrfesztivál is hiánypótló, Bethlendi András főszervező szerint a rendezvényen a helyi és a globális kultúra találkozik, a világzene és a népzene van központban. A fesztivált nyolcan szervezik egész évben, nekik a rendezvény idején még csaknem 40 ember segít. A fesztivált a tapasztalatok szerint a tiniktől kezdve egészen a 60 évesekig látogatják, de a legtöbben a 20-35 éves korcsoportból jönnek, és sok a kisgyermekes család is.

