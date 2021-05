Richter Flórián szerint életmentő lehet a nyári főszezon a vidéken fellépő cirkuszoknak. A Richter Flórián Cirkusz Zamárdiban, a Nemzeti Cirkusz Balatonlellén lép majd fel július elsejétől – írja szerdai számában a Magyar Nemzet.

A lap felidézi, hogy a koronavírus-járvány miatt nehéz évet tudhatnak maguk mögött az utazó cirkuszi társulatok, így a Richter Flórián Cirkusz is, amely tavaly a pandémia miatt a teljes tavaszt a téli szállásán töltötte, és csak nyáron tudott fellépni.

Richter Flórián, a társulat vezetője a lapnak azt mondta: hatalmas nehézséget okozott, hogy a gyenge nyarat egy nagy ráfizetést hozó ősz követte, tavasszal a harmadik hullám ismét a téli, szadai szállásán tartotta a társulatot.

A társulat vezetője arról is beszélt, hogy jelenleg a nyári főszezonra készülnek, július elsején Zamárdiban lesz a premier.

Kitért arra is, hogy testvére, József társulata hasonló problémákkal küzd; a Nemzeti Cirkusz is a nyári főszezonra készül, és Balatonlellén lépnek majd fel júliustól. Jelenleg ők is a szadai szálláson várakoznak.

Richter Flórián megjegyezte, számukra óriási segítség, hogy a gyermekei pénteken, szombaton és vasárnap fel tudnak lépni a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol nincsenek ugyan élőben nézők, de az online előadásokat sokan követik.

Kitért arra is, hogy komoly veszteségek érték a társulatot nemcsak anyagilag, hanem szakmailag is. A leállások miatt szakemberek, cirkuszi technikusok hagyták el a csapatot, és nem mindenki tér vissza. A társulat vezetője azt is elmondta, hogy sajnos a Safari Park már nem működik Szadán, mert az önkormányzat nem engedélyezi. Ezért máshol, egy Budapesthez közeli területen fogjuk megnyitni a szafarit, jelenleg ezen dolgoznak – tette hozzá.