Először csendült fel zeneszó a Magyar Zene Házában (videó)

Így már biztonsággal kijelenthető, hogy a Magyar Zene Háza egyaránt be tud fogadni klasszikus, jazz, világ-, nép- és könnyűzenei koncerteket is.

Sikerrel zajlott le a Magyar Zene Háza akusztikai tesztelése, amelyet a világhírű Nagata Acoustics végzett el. A Liget Budapest projekt keretében épülő zenei beavató intézmény az év végére elkészül és 2022 elejétől várja a látogatókat.

Az elmúlt napokban először hallottunk zenét a Magyar Zene Háza háromszáz fős nagyteremében és százfős kistermében. Az eredmény minden várakozásunkat felülmúlta – hangsúlyozta Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezető. Hozzátette, az akusztikai teszteléssel a Nagata Acoustics irodát bízták meg, amely Japán számos nagy koncertterme mellett dolgozott például a Los Angeles-i Walt Disney Concert Hall, a hamburgi Elbphilharmonie, a szentpétervári Mariinszkij Színház koncertterme és a Philharmonie de Paris akusztikai beállításán is.

A Magyar Zene Háza akusztikai tesztelése azért is volt különösen izgalmas, mert az épület jelenős részben üvegből van.

A homlokzati üvegfal 94 darab egyedileg gyártott, osztatlan és hőszigetelt panelből áll, amelyek a ház egyes szakaszain megközelítik a 12 méteres magasságot. Csakhogy az üveg az akusztikának nem kedvez túlságosan, mert a hang visszapattan ezekről a sík felületekről, és ez a hangzásnak nem szokott jót tenni. Azonban kiderült, hogy az épületet megálmodó világhírű japán építész, Fudzsimoto Szú már az épület tervezésekor figyelembe vette az akusztikai kérdéseket, így a teremnek várakozáson felüli lett a hangzása.

A Nagata Acoustics munkatársai egy héten keresztül végeztek méréseket. A termeket először hangosítás nélkül, akusztikus hangszerekkel, szóló fuvolával, illetve egy vonósnégyessel, majd népi hangszerekkel, végül hangosítással is tesztelték.

Érdekesség, hogy a terem bármelyik pontján ugyanaz az akusztikai hangminőség.

Így a zenészek is jól hallották magukat és egymást a színpadon, ami nem minden koncertteremben magától értetődő. Batta András hozzátette, mivel a kisterem fala hangzást segítő faelemekkel egészült ki, így ott eleve jó akusztikára számítottak. Az ügyvezető továbbá beszámolt arról, csendben is végeztek méréseket, hogy teszteljék, mennyire szűrődnek be a környezet hangjai és mennyire hallatszik a ház gépészete. Az épület ezeken a vizsgálatokon is megfelelt, a japán szakemberek csupán néhány apró korrekcióra tettek javaslatot.

A tetővel még fedett részen kialakítottak egy 200 ember befogadására alkalmas szabadtéri színpadot is.

A Magyar Zene Háza igazi zenei beavató intézményként fog működni. Ebbe beletartozik a koncerteken és rendezvényeken túl a rendhagyó zenepedagógiai tevékenység és az állandó, illetve időszaki kiállítások is.

Városligeti hangulat a zene ligetében

Térszint alatt épül a kiállítótér is, benne egy egyedülálló hangdómmal, amely ebben a méretben, állandó jelleggel nem található sehol máshol a világon. Ide már beépítették a projektorokat, a 360 fokos vetítővásznat és a hangszórókat.

Az igazgató beszámolója szerint az állandó kiállítás egy zenetörténeti élménysétát kínál majd egy különleges, interaktív installációban. Ehhez egy ezer négyzetméteres teret építenek be tematikusan, párhuzamosan pedig készülnek a kiállítás tartalmi elemei is. Ehhez kapcsolódóan zajlik a több száz zenei részlet, filmbejátszás, videomapping, animáció és egyéb multimédiás tartalom kivitelezése is.

Tartjuk magunkat a menetrendhez, így néhány héten belül megkezdődhet a ház tesztüzeme, és még az idén befejeződik a kivitelezés. A jövő év elején pedig a nagyközönség előtt is megnyitja a kapuit a Magyar Zene Háza – emelte ki Batta András.

Ezt követően is várnak még újdonságok a látogatókra. Az első időszaki kiállítást valamivel későbbre tervezik, hiszen a ház megnyitásakor így is éppen elég újdonsággal és élménnyel találkozhat majd a közönség. Az állandó kiállítás után a zenei csodák palotájaként működő kreatív hangtér is látogathatóvá válik, majd a ház mellett tavasztól a szabadtéri zenei játszóteret is birtokba vehetik a gyerekek.