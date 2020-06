Érdemes megnézni a Budai Vár új, vezetett sétáját

A Várkapitányság szervezi a programot, melynek keretében betekintést nyerhetünk a századforduló világába.

„Az elmúlt hetekben újra van lehetőségünk kulturális programon is részt venni, amire sok héten át a járványhelyzet miatt nem volt módunk. Múlt héten ajánlottam már a Szépművészeti Múzeum új kiállítását, most egy másik programlehetőséget szeretnék bemutatni, amin én is részt vettem és bátran ajánlom mindenkinek, mert fantasztikus élmény volt” – írta Facebook-oldalán a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandra kitért rá, hogy a mai nappal elindult egy új vezetett séta a Várban, Hauszmann paripái címmel. Hozzátette:

a vezetés legkülönlegesebb része, hogy most először látogatható a Nemzeti Hauszmann Program keretében újjászületett épület, a Lovarda.

„Helyszíne, a Csikós udvar a II. világháború okozta sérüléséket követően az 1950-es évek kultúrpolitikájának esett áldozatul, így a Főőrség, Stöckl lépcső és Lovarda épületegyüttesét elbontották. A Hauszmann Alajos tervei alapján eredeti helyszínen és a megmaradt tervezési dokumentumok alapján rekonstruált épületek a környező terület megújításával, zöldítésével és akadálymentesítésével új funkciókkal várják majd az érdeklődőket. A Lovarda multifunkcionális rendezvénytérként, a Csikós udvar akadálymentesítése és területrendezése, zöldítése után 2021 második felében nyílik meg” – közölte a kormányszóvivő.

Megjegyezte, a szintén a Nemzeti Hauszmann Program keretében újjáépült Főőrségben a belsőépítészeti munkálatok befejezése után kávéház és kiállítótér nyílik. Az elkészült épületek még átadásuk előtt, ennek a sétának a keretében láthatók.