Ez a fesztivál nem nyúzza az arcot, de hidratálja a lelket

Kishegyesen egy löszfal tövében 18 évvel ezelőtt hívták életre egy szemétdomb helyén civil összefogással a Dombos Festet, melyről szájhagyomány útján terjed a hír, hogy ez a Vajdaság szebbik arca. A mindenkori résztvevők egybehangzó véleménye, hogy nemcsak a Vajdaságé, hanem az embereké is: a minőségből és a személyességből, közvetlenségből jottányit sem engedő rendezvény mindenkiből előcsalogatja a jobbik oldalát. Egyszerűen, mert erre a fesztiválra az való.

A rendezvény szerencsére nemcsak a fényfestészetnek köszönheti, hogy kivételesen színesnek mondható. A színek játékának legszebb pillanatai mellé az előadók krémje dukál. A nyitókoncertet Lajkó Félix & Sidoo Attila újító és virtuóz duója jegyzi, ennél igényesebb, hangulatosabb és szimplán zseniálisabb felütést pedig nehéz találni egy igazán tartalmas fesztiválhoz. Lajkó egyébként évről-évre itt mutatja be új zenei projektjeit a vajdasági nézőknek, amely egyfajta „hazai tesztje” is az új zenei gondolatoknak.

Ritka madár az olyan line-up, melyet az ember nem tud az elmajszolt görögdinnyéhez hasonlóan kimagozni, vagyis amiből szinte képtelenség választani. A minden műfajban kivételesen színvonalas előadókat meghívó fesztiválok már-már saját vendégeikkel szúrnak ki, hiszen hogyan is választhatnánk a jobbnál jobb előadók közül – persze amíg nem oldjuk meg a teleportálást és az egy időben két helyen levést? Nézzük a műsort, máris érthetőbbek lesznek e sorok írójának sirámai: a vajdasági kötődésű produkciók között találjuk a Lóci játszik együttest, Csizmadia Annát a Fokossal és a Máriás Béla vezette Tudósok zenekart is. Fellép a Szeder formáció, a Pátkai Rozina trió, érkezik Szalóki Ági gyerekprodukciója, a Góbé és a Parno Graszt is.

Ha nem menne tökéletesen szembe a mértéktartó és egészséges táplálkozás eszméjével, azt a metaforát használnánk: tanuljunk meg annyi gombóc fagyit enni, ahány ízre kíváncsiak vagyunk. Ez azonban nemcsak rendkívül valószínűtlen, de ráadásul igen nagy butaság is volna: gyönyörködjünk inkább a lenyűgöző választékban, és állítsuk össze a kedvünkre való kombinációt – mert ezen a fesztiválon megtehetjük.



A Vujicsics együttes a délszláv tamburazene lendületét, a jazzprodukciók a virtuozitás és a sokszínűség bűvöletét adják a hangulathoz: Borbély Mihály Polygon, a Jü, a Santa Diver, és a RoadSixSax is koncertezik.

A kulturális-művészeti fesztiválok kísérőprogramjait – mivel már annyi van belőlük – jó érzékkel lassan már előre is megtippelhetjük, ha még nem vetemedtünk odáig, hogy unjuk őket. Azonban a Dombos Fest Dombos Remix – irodalmi napjai vagy Rosé borterasza igazi kuriózumok, nem hogy saját arccal, de saját lélekkel. Mint a bajai halászlé: csak helyben az igazi, ilyet készíteni csak ott tudnak rendesen. A Dombos Remix a vajdasági írók, költők ideiglenes fellegvára, de semmiképp sem elefántcsonttornya: nem más ez, mint igazi irodalmi backstage, annak minden közvetlenségével.



Természetesen hangsúlyozni szükséges, hogy a kiváló borok mellett a Dombos Wine Clubban a focivébé eseményei is követhetők.

Szellemesség(nek szánt elmésségek)et félretéve, a szervezők és a helyiek nem, vagy csak félig tréfálnak akkor, amikor azt mondják, a kishegyesiek élete az alábbi ünnepekhez igazodik: húsvét, karácsony, Dombos Fest. Van benne valami. És nem akármi van benne.