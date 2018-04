Felvezető adással indul az új évad

Pénteken kezdődik a Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató negyedik évada, az első adásban az előző három évad emlékezetes pillanatait elevenítik fel.

A Duna Televízióban és az M5 kulturális csatornán 19 óra 30 perckor kezdődő múltidéző műsorban a zsűritagok mellett az előző évadokban feltűnt Virtuózok is felidézik a számukra fontos, emlékezetes pillanatokat – közölte az MTVA sajtóirodája.

A zsűri tagjai között szerepel idén is Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes; Batta András Széchenyi-díjas zenetörténész, egyetemi tanár; Kesselyák Gergely Liszt Ferenc-díjas karmester, Érdemes Művész, a Magyar Állami Operaház tagja; Balázs János Liszt- és Junior Prima-díjas zongoraművész, Érdemes Művész és Várdai István Liszt-díjas csellóművész.

A múltidéző adásban a nézők újra találkozhatnak többek között Boros Misi zongoristával, aki a klasszikus zenei tehetségkutató első szériájában tűnt fel és azóta már megjelent az első lemeze is. A pénteki adásban megszólal még Simic Aleksander is, aki a tavalyi évadban a kicsik korcsoportjából a döntőbe jutott és Várdai István Stradivari csellóján is játszhatott.

A múltidéző műsorban emellett a nézők egy kis ízelítőt is kapnak a negyedik évadból és bemutatkozik az idei széria új műsorvezetője, Morvai Noémi, aki Bősze Ádámmal lesz a Virtuózok házigazdája.

A Virtuózok negyedik évadában április 20-án a tinik válogatója kerül képernyőre. Utána a kicsik és a nagyok válogatói, majd a korcsoportos elődöntők, végül június 1-jén a döntő, június 8-án pedig a finálé következik.

Borítókép: Boros Misi, Junior Prima-díjas zongoraművész, a Virtuózok első évada kicsik korcsoportjának győztese zongorázik a közmédia Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató műsora negyedik évadáról tartott sajtótájékoztatón a Magyar Rádió Márványtermében 2018. április 12-én.

MTI Fotó / Balogh Zoltán