Gálaműsorral zárul a Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny

A Filharmónia Magyarország által szervezett Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny tévés közvetítésének két műsorvezetője Bősze Ádám és Zavaros Eszter végig kísérte a versenyzőket az első pillanattól az utolsóig. Az előbbi gyakorlott tévés-rádiós személyiség, másikuk ifjú operaénekes, a médiában szerzett tapasztalatok nélkül. Mégis remek párost alkotnak – elmesélték, miképp. A közvetítést december 30-án este 20.50-től láthatják az M5-ön.

Egy biztos, hogy Zavaros Esztert tényleg a mélyvízbe dobták:

– Az Opera Café készített velem egy portréfilmet, ami elég jól sikerült. Ezek után hívott fel a műsor produkciós vezetője, Szamosi Szabolcs, hogy felkérnének a karmesterverseny műsorvezetőjének. Nagy örömmel mondtam azonnal igent, mivel a karmesteri hivatás mindig érdekelt, és műsorvezető társamat, Bősze Ádámot a Bartók Rádiós munkája és a Virtuózokban való szereplése alapján nagyra tartottam. De innentől kezdve a mélyvíz mélyvízébe kerültem, mert elkezdődött a forgatás, amiből nekem a felkonferálásoktól kezdve minden teljesen új feladat volt. Ádám nagyon kedvesen, segítőkészen fordult felém, úgyhogy végül is az egész műsor – most ez a szó jut az eszembe – egy nagy játszótér lett a számomra.

Bősze Ádám is valahogy így érezheti, legalábbis ami „kezdő” párját illeti, mert csak az elismerés hangján szólt operaénekes kollégájáról:

– Eszter nagyon kedves, szerény jelenség, kiváló angol nyelvtudással. Színpadon nagyobb szerepben még nem láttam, de most is azt tanácsolom, hogy gondolkozzon el a tévés pályafutáson, mert szép jövőt jósolok neki!

Érdekes az is, hogy neki mit jelentett a mostani feladat:

– Valaha, a legutóbbi karmesterversenyen (2002) már dolgozhattam riporterként. A Maestro Solti Nemzetközi Karmesterversenyről azt mondhatom, tévés szempontból alapvetően nem sokban különbözik a korábbi munkáktól, például a Virtuózoktól. De ettől függetlenül készülni kellett rá, utánanézni a zeneműveknek, érdekes történeteket bányászni elő. Ami mindenképp komoly próbát jelentett, hogy nem vagyok szinkrontolmács, és bizony a zsűri sokszor magyarul is olyan cizelláltan fogalmazott, hogy nem volt épp egyszerű feladat kapásból áttenni angolra.

Eszter kicsit más cipőben járt, nem lévén tévés előélete:

– Nagy türelemjáték volt a felkonferálások elmondása. A súgógép hol segített, hol összezavart, egyszóval bele kellett jönni ebbe is. De az interjúzást nagyon szerettem, helyesek, kedvesek voltak velem. És igen, a fordítás is nagy feladatnak bizonyult, Ádám ebben abszolút profi egyébként. Zenészként is volt hozadéka, mert eddig nem nagyon gondoltam arra, hogy egyszer majd fel tudok fedezni komoly különbségeket karmester és karmester között, de most már látom, hogy van ilyen, és hogy ez mi mindenen múlik.

A műsorvezető műsort vezet, vagyis mondhatnánk, maradjon a kaptafánál – de hát ők is jelen vannak, és óhatatlanul drukkerekké válnak. Vagy mégsem?

– Favoritom nem volt, már csak azért sem, mert mi vagyunk a legrosszabb helyzetben, amint véget ér a felkonferálás. Utána ki kell menni az ügyelő mellé takarásba, úgyhogy nem tudtuk teljes egészében élvezni az előadásokat – állítja némiképp szomorkásan Bősze Ádám. – Ám ami számomra fontos, és szeretnék ennek valamiképp a szószólója lenni, hogy kiderült, a női karmestereknek igenis helyük van a zenekarok élén. Megbizonyosodtam róla, hogy ugyanolyan tehetséggel, lelkesedéssel képesek dirigálni, úgyhogy szerintem itt az ideje, hogy a férfiak kicsit hátrébb lépjenek egy-egy jó női karmester kedvéért.

Eszter nem titkolja, akadt kedvenc, de…:

– Nem szeretnék neveket kiemelni, csak azt tudom, hogy milyen az ideális karmester a számomra. Legyen „valamilyen”. Elsősorban szuggesztív, tudja nagyon, hogy mit akar, és ezzel együtt legyen pontos és precíz. Akadt ilyen a mezőnyben két-három, és drukkolok, hogy minél előrébb jussanak a nemzetközi karrierjük következő megmérettetésén is!

Kérdés lehet, hogy az első, 1974-es karmesterversenyhez képest manapság mi lehet a jelentősége az ideinek a televízión keresztül. Bősze Ádám is kíváncsi lenne rá:

– Nem tudom, megítélni, mennyire izgatja a nagyközönséget, de jó lenne valahogy mérni, hogy a régi, klasszikussá vált versenyekhez képest ma, 2017-ben mit jelent ez a nézőknek. Azt érzékelem, hogy a szervezők próbáltak mindent bevetni, amit a mai televíziózás kínál, és csak remélni tudom, hogy van egy réteg, akit ez megfog.

Zavaros Eszter hozzátette:

– Rengeteg izgalmas pillanatnak voltunk tanúi a verseny során, de a gálakoncert nézői is különleges zenei élményre számíthatnak. Csatlakozzanak hozzánk december 30-án este az M5-ön!