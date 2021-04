Gyerekkora óta járja hegedűjével a világot Nédó Olga

Nédó Olga Nívó-, Prima- és Kölcsey-díjas hegedűművész, a Magyar Vöröskereszt kulturális és jószolgálati nagykövete, a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház kulturális vezetője.

Zenei tanulmányait kilenc évesen kezdte Budapesten, a Tóth Aladár Zeneiskolában. 2005-ben felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol 2009-ben vette át hegedűtanári és kamaraművészi diplomáját. Fiatal kora ellenére számos hazai és külföldi hegedűverseny nyertese, illetve több díj büszke tulajdonosa – írja a Life.hu.

Shakespeare szerint „Színház az egész világ!”, s ez rád is igaz, még ha hegedűvel is áll a színpadra. Hogy kezdődött és hol tart a színházi karriered?

Mindig is közel állt hozzám a színház világa. Korábban lehetőséget kaptam szerepelni több előadásban, főleg musicalekben. Ezek közül is a legemlékezetesebb az Édes Anna volt, amit Tóth Ádám rendezett, és több ezer ember látta. A legérdekesebb és legmeglepőbb feladattal 2018-ban szembesültem, amikor Andrási Attila, az Udvari Kamaraszínház rendezője és művészeti vezetője felkért, hogy játsszak a Tizennyolc című történelmi drámájában. Igazi kihívásnak tekintettem, és természetesen igent mondtam. Attilával azóta is nagyon jól tudunk együtt dolgozni. A társulat valamennyi előadását szeretem, de a szívemhez még mindig a Tizennyolc áll a legközelebb, amit a mai napig nagy sikerrel játszunk. Magától értetődik, hogy egy színházi légkör egészen más hangulatot varázsol a hétköznapjaimba. És ez csodálatos! De azért nincs szándékomban átnyergelni, és nem pályázom színészi babérokra. Persze, mint minden művészben, bennem is ott bujkál egy egészséges szereplési vágy, de ezt maximálisan kiélem hegedűművészként.

24 évesen szerezted meg hegedűtanári és kamaraművészi diplomádat. Hogy képzelted akkor a jövődet?

Hát koronavírusra, bevallom, nem számítottam. Mindenesetre a karrierem szempontjából kegyes volt hozzám a sors. Mindig is nagy álmom volt, hogy saját önálló lemezt készítsek, és ezt meg is valósítottam. Természetesen friss diplomásként még nem gondoltam, hogy mára már a harmadik albumomat tartom majd a kezemben. A Régen és Ma projekt keretében megjelent „…mert három a magyar igazság” című ingyen letölthető albumom, melyen magyar népdalok mai, korszerű hangzásvilágú feldolgozása hallható. Gitár, zongora, fuvola, doromb, basszusgitár, hegedű tolmácsolásában élednek újjá az ismert és kevésbé ismert dallamok. A három lemezem közül ezt érzem a legfontosabbnak. Ez a CD a népdalok újragondolása, hagyomány és merész modernség ötvözése. A Hejj Dunáról c. népdal azért lett az első dal a korongon, mert a doromb és a basszusgitár gyökeresen eltérő hangzásvilágának találkozásából fantasztikus dolog sült ki. Az albumon hallható Látod édesanyám című dalt nemrég elvesztett édesanyám emlékének ajánlottam. Érdekessége, hogy a modern zenét párosítottuk a régi magyar népdalhoz, s így különleges zenei csemege keletkezett. S bár a felvétel közben nem mindig sikerült leküzdenem a sírást, de talán épp azért lett ennyire jó, mivel a legmélyebb érzések találkoznak benne. Ha még sokáig folytatódik a karantén, hamarosan elkészülhet a negyedik lemezem (nevet). De komolyra fordítva a szót, nehezen viselem, hogy hiányzik a színpad és a közönség. Szeretnék mihamarabb visszaállni, de tudom, hogy ez egyelőre nem lehetséges, és bízom abban. hogy minél előbb véget ér ez az időszak.

