Három hét alatt Puccini minden operáját megnézhetjük

Kivételes teljesítményre készül egy magyar intézmény.

A Magyar Állami Operaház által életre hívott PucciniFeszt a világon egyedülálló módon az olasz zeneszerző minden operáját és más legfontosabb műveit is bemutatja alig több, mint három hét alatt. Az Erkel Színházban és az Eiffel Műhelyházban május 18-tól június 10-ig tartó eseménysorozatban 4 premier, köztük egy ősbemutató, koncertszerű előadás, vetítések és dalest is helyet kap, míg a zárógála sztárvendége Gregory Kunde lesz.

A „Puccini Itáliája” tematikus évad zárásaként a százhatvan éve született és idén kilencvenöt éve elhunyt olasz mester minden operáját műsorára tűzi a Magyar Állami Operaház. A világ dalszínházai között is kivételes teljesítmény megvalósításához az Opera három premiert is a fesztiválra időzít repertoárdarabjainak felelevenítése mellett.

A programsorozat indításaként először a Manon Lescaut mutatkozik be új rendezésben május 18. és 25. között öt alkalommal az Erkel Színházban. Szabó Máté grandiózus színpadi változatának kettős szereposztásában Létay Kiss Gabriella és Rim Sae-Kyung, Marcello Giordani és Boncsér Gergely, Szegedi Csaba és Molnár Levente, valamint Palerdi András és Rácz István éneklik a főszerepeket Kocsár Balázs vezényletével.

Puccini ritkábban játszott darabjai közül egyetlen könnyedebb műfajú, kései műve A fecske.

A már-már operettbe hajló alkotás, amelynek cselekményére a Bohémélet és A kaméliás hölgy egyaránt hatással lehetett, a Kolozsvári Magyar Opera koprodukciójában, Anger Ferenc rendezésében és Horváth József dirigálásával látható május 26-án és 27-én, ugyancsak a II. János Pál pápa téren. A darab főszerepeit Ádám Zsuzsanna, Pataki Adorján, Balla Sándor, Kocsár Katalin és Bardon Tony formálják meg.

Puccini szinte alig játszott korai darabja, az Edgar először látható teljes értékű színpadi változatban Magyarországon június 1-én és 6-án az Eiffel Műhelyházban. A címszereplő szerelmi önsorsrontását feldolgozó alkotás egyes részletei a Toscában is visszaköszönnek, míg gyászindulója Puccini temetésén is felcsendült.

A darab Tulassay Ádám rendezésében, Szennai Kálmán vezényletével látható, főszerepeit Hector Lopez Mendoza, Kovács István, Haja Zsolt, Fodor Beatrix és Balga Gabriella alakítják.

Puccini további korai művei az Erkel Színház május 20-i hangversenyén csendülnek fel.

A Messa di Gloria mellett a szerző első operája, a Lidércek koncertszerű változatban hallható, a szólista szerepeket Miksch Adrienn, Kelemen Zoltán, László Boldizsár és Kőrösi András éneklik, a Sini Leonardo által vezényelt esten közreműködik a Magyar Rádió Énekkara is (karigazgató Pad Zoltán).

Mivel a Lidérceket az Opera repertoárján ugyancsak szereplő Giselle című balett ihlette, ezért annak nagy pas de deux-jével ezt a művet is megidézi az esten a Magyar Nemzeti Balett két szólistája, Ivanova-Skoblikova Sofia és Balázsi Gergő Ármin.

A színpadi premierek közé tartozik Szálinger Balázs az Opera megbízásából írt második, vegyes műfajú darabja, amelynek ősbemutatója szintén a fesztiválon lesz. A Wagner és Nietzsche barátságát feldolgozó, tavaly bemutatott Siegfried-idill után most Puccini életének egy komor momentumából készült színpadi változat.

A közismerten szoknyabolond zeneszerző felesége, a kicsapongásokat egyre kevésbé tűrő Elvira féltékenységének lett áldozata a Puccini-család egyik cselédje, Dorina, aki a folyamatos – és mint kiderült, alaptalan – gyanúsítások és későbbi elbocsátása hatására öngyilkos lett.

A tragédia ihlette a Turandot önfeláldozó szolgálólánya, Liù hattyúdalát, amely Puccini utolsó kompozíciója volt halála előtt.

A felkavaró történetből született meg a Krizantémok, avagy Liù halála című zenés kamaraelőadás, amely Szilágyi Bálint rendezésében és Köteles Géza zenei vezetésével, tehetséges fiatal színészek és énekesek, köztük Olasz Renátó, Tankó Erika és Mészöly Anna, valamint Horti Lilla és Boncsér Gergely közreműködésével látható június 8-án és 9-én az Eiffel Műhelyházban.

A repertoárdarabok közül a Tosca, A Nyugat lánya, a Bohémélet 2.0, a Pillangókisasszony és a Triptichon mind visszatér két-két előadás erejéig május 19. és június 4. között az Erkel Színház színpadára, olyan kiváló művészek tolmácsolásában, mint Giuseppe Altomare, Bátori Éva, Boross Csilla, Fekete Attila, Fokanov Anatolij, Horváth István, Komlósi Ildikó, László Boldizsár, Gaston Rivero, Rost Andrea, Sáfár Orsolya, Sümegi Eszter, Szegedi Csaba, Váradi Zita és Wiedemann Bernadett, míg a Turandot június 7-én és 9-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon látható Rálik Szilvia, José Cura, Cristina Pasaroiu és Szvétek László főszereplésével.

A fesztiválhoz kapcsolódva az énekkari művészek Puccini és kora címmel adnak verista ária- és dalmatinét május 26-án délelőtt az Erkel Színházban.

A címadó szerző mellett Catalani, Mascagni, Leoncavallo és más kortársak alkotásainak legszebb részletei is szerepelnek a koncertprogramban. Puccini, a dalnok címmel a szerző alkalmi műveiből szólal meg egy csokor Boncsér Gergely, Fodor Beatrix, Máthé Beáta és Megyesi Schwartz Lúcia tolmácsolásában, Zsoldos Bálint zongorakíséretével június 4-én az Eiffel Műhelyházban. Az évadzáró tematikus fesztiválokhoz immár hagyományosan kapcsolódó Kreatív Zenehallgatás idén május 18. és június 1. között 14 alkalommal jelentkezik délutánonként az Erkel Színház Bernáth Büféjében regisztrációhoz kötött ingyenes előadásokkal, ahol videó- és lemezbejátszások segítségével 17 darabot ismerhet meg a közönség a verizmus királyaitól és más, méltatlanul elfeledett olasz zeneszerzőktől.

A PucciniFeszt zárásaként Gregory Kunde amerikai tenor június 10-én az Erkel Színházban ad Puccini-áriaestet. A számos díjjal elismert, 2016-ban az International Opera Awards-on Az év férfi énekesének megválasztott művész francia és bel canto operaszerepekben ért el kiemelkedő sikereket, de Verdi és Puccini drámai repertoárjának is keresett megformálója. 2017-ben megjelent, Vincero! című első szólólemeze is főként utóbbi két szerző legszebb áriáiból tartalmaz válogatást, amely az est programját is előrevetítheti. Az esten Kunde partnere lesz Fodor Bernadett, Létay Kiss Gabriella, Pasztircsák Polina, Rálik Szilvia, Sáfár Orsolya és Sümegi Eszter, az Opera Zenekart Halász Péter vezényli.

Borítókép: részlet a Bohémélet 2.0 előadásából