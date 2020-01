Hatalmas sikert aratott a Zeneakadémia és a Rádiózenekar újévi koncertje

Különböző muzsikusgenerációk léptek fel egy színpadon.

Egyedülálló műsorral tartotta meg nagy sikerrel első újévi koncertjét a Magyar Rádió Szimfonikus Zeneakara és a Zeneakadémia, az est különlegessége a jótékonysági kezdeményezésen túl az volt, hogy különböző muzsikusgenerációk léphettek fel egy színpadon. A tapasztalt muzsikusok és a fiatalok olyan műveket mutattak be, amelyek a szórakoztatás mellett a virtuozitásnak is teret adtak – mondta el Siklósi Beatrix, az M5 kulturális csatorna igazgatója csütörtökön.

Kiemelte:

nagyon jó volt a telt házas koncert közvetítésének nézettsége, az Eurovízió 13 országa jelezte, hogy átvenné az újévi koncertet.

Tekintettel a hazai és a nemzetközi érdeklődésre, komoly előkészületekkel állnak neki a jövő évi koncertnek. Emlékeztetett arra, hogy a hagyományteremtő újévi koncert jegybevételét a közmédia a Jónak lenni jó! kampány idei kedvezményezettjének, a koraszülött mentő Peter Cerny Alapítványnak ajánlotta fel. Az eseményt a Bartók Rádió és az M5 kulturális csatorna közvetítette.

Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora azt emelte ki, hogy valódi újévi köszöntés valósult meg január 1-jén, amikor egy nagy tradíció a fiatalok lendületével és tehetségével ötvözve mutatott be egy teljesen egyedi műsort. A hangversenyt az újjászületés, az öröm és az ünnep hangulata járta át – mutatott rá, kiemelve: a műsor is teljesen egyedülálló volt, szerkezetében is nagy ívben, szünet nélkül zajlott.

Hozzátette:

a program egyediségét mutatja, hogy a magyar zenére, a kiváló magyar zenei hagyományokra és oktatásra is épült, hiszen a fiatalokat fogadta be és segítette a Rádiózenekar, s az újévhez illő zenedarabokat adtak elő.

Az est Beethoven István király című nyitányával elképesztően magas színvonalon indult, elhangzott Brahms 6. magyar tánca is, ifjabb Johann Strauss Éljen a magyar! gyorspolkája pedig frenetikus zárószáma volt a koncertnek – fogalmazott a rektor, hozzáfűzve: Dohnányi C-dúr szextett című, hatfős kamadarabját a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara koncertmestere és muzsikusai, Pálfalvi Tamás trombitaművész, a Zeneakadémia ifjú tanára Telemann D-dúr szonátájának két tételét, Kovács Gergely zongoraművész Liszt 15. magyar rapszódiáját és az 1. Mefisztó-keringőt adta elő.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap segítségével olyan szép aláfestő képek és filmek valósulhattak meg a koncerten, amelyek bemutatták Magyarországot, a lehetőségeinket – hangsúlyozta Vigh Andrea, kiemelve: az estet tehát a figyelemfelkeltés és az értékőrzés jellemezte, de olyan lendülettel és nyitottsággal, az országunkat jellemző színesítéssel, ami egyedülálló volt. A rektor kitért arra is, hogy a közönség fantasztikusan reagált, minden lassítást, gyorsítást, megállást és újraindulást lekövettek, vastapssal értékelték a produkciókat.

„Az újévi köszöntő igazi ékköve lesz Magyarország koronájának, hiszen benne van az újjászületés, az öröm, ünnep hangulata”

– fűzte hozzá.

Nincs is szebb üzenet, mint hogy a magyar zenei élet bölcsőjében, ahol a csodagyerek Vásáry Tamás is kinőtte magát, a ma már 86 éves Vásáry tizen-huszonéves fiatal tehetségekkel egy színpadon lépett föl – mondta Kovács Géza, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek ügyvezető igazgatója.

Felidézte, hogy amikor a Zeneakadémiával összefogva összeállították a műsort, arra törekedtek, hogy a magyar zenére koncentrálva derűs számokat is beiktassanak, mint például Berlioz Római karnevál nyitányát, emellett fontos szempont volt az is, hogy a Zeneakadémia tehetséges növendékei is fellépjenek.

Kiemelte: minden reményük teljesült, és beigazolódtak azok a jóslatok, hogy talán hagyományt lehet teremteni ebből a koncertből, hiszen a jegyek napok alatt elfogytak. Hozzátette: néhány hét múlva leülnek és átbeszélik a tapasztaltakat, s elkezdik tervezni a jövő évi koncertet, törekedve a kép és hang teljes harmóniájának kialakítására.

Kovács Géza arról is szólt, hogy

valószínűleg különleges műfajt sikerült teremteni, hiszen a televíziós produkció nagy valószínűséggel messze a határainkon túl is érdeklődésre tarthat számot.

