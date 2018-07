Hiánypótló könyv magyar női példaképekről

A kislányoknak időben hallaniuk kell, hogy nem szabad lemondani az álmaikról.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Nemcsak az általános műveltség gyarapítását célozza az 50 elszánt magyar nő című kötet, hanem arra is felhívja a figyelmet, hogy a nők tetteinek, kutatásainak, műveinek jelentőségét talán sokszor méltatlanul mellőzték a múltban a történelemről, tudományokról, művészetekről szóló munkák – olvasható a Krónika című napilap interjújában, amelyet a hiánypótló kiadvány társszerzőjével, Neset Adrienn műfordítóval és újságíróval készítettek.

Hogyan vélekedik, a 21. század elején mennyire szükséges, hogy a gyermekolvasónak egy kimondottan híres magyar nőkről szóló kötet kerüljön a kezébe?

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szerzőtársammal, Fodor Marcsival kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket a lehető legkorábban érzékenyítsük erre a témára. Ehhez tudni kell, hogy a lányaink nagyjából egyidőben kezdtek el külföldön iskolába járni (Marcsié Angliában, az én lányom egy vietnámi nemzetközi iskolában), ahol már alsó tagozaton foglalkoznak az emberi, ezen belül a női jogokkal. Megtanulják, hogyan kaptak választójogot a nők, kik voltak a szüfrazsettek, és foglalkoznak azzal is, hogyan áll most az esély- és jogegyenlőség. A kislányoknak időben hallaniuk kell, hogy nem szabad lemondani az álmaikról, hogy nincs olyan, hogy ez egy lánynak nem való, nem illik. A kisfiúknak pedig azt, hogy semmire sem jogosítja fel őket az, hogy fiúnak születtek. Sajnos itthon még elég rosszul állunk, és reméljük, hogy ez a könyv is közelebb visz egy kicsit ahhoz, hogy a kislányokat ne bátortalanítsák el már a legelején.

Mennyire tekinthető hiánypótlónak a kötet? Úgy érezték, nincsen a könyvpiacon ilyen a jelentős nőkről szóló a magyar gyermekolvasó számára összeállított, figyelemfelkeltő, színes, olvasmányos, mégis tartalmas kiadvány?

Nem úgy éreztük, hogy nincs ilyen kötet, amikor elkezdtünk ezen a könyvön agyalni, hanem tudtuk, hogy egyáltalán nincs ilyen kötet. Mivel a mi lányaink kétnyelvűek, soha nem okozott gondot az, hogy angol nyelvű gyerekkönyvekkel elégítsük ki az érdeklődésüket, ismertessük meg őket akár híres, akár hétköznapi hősnőkkel. Akkor kerültünk bajba, amikor magyarul is szerettünk volna hasonló könyveket a kezükbe adni, és nem volt semmi. A könyv szerkesztése közben annyit változott a helyzet, hogy karácsonyra magyarul is megjelent egy szerzőpáros kötete, akik a nagyvilágból merítettek, és száz nő, asszony életét dolgozták fel mesés formában egy kisebb korosztálynak. Sejthető volt, hogy a magyar változat sem fog sokat késni, de minket ez azért nem zavart, mert egyrészt két könyv nem túl sok a piacon, másrészt meg mi egyébként is szerettünk volna inkább a szórakoztató ismeretterjesztés irányába elmenni, és inkább a 6–12 éves korosztályt megcélozni. Az külön öröm az egész alkotói csapat számára (hiszen Rátkai Kornél víziója és Bertóthy Ági belső illusztrációi is kellettek ahhoz, hogy egy ilyen gyönyörű kiadványt vehessenek kézbe az olvasók), hogy a nagylányok és felnőtt nők is nagy örömmel fogadták és szívesen forgatják, hiszen a bemutatott női történetek kisebb vagy nagyobb részéről nem hallottak. Az egyik felnőtt olvasó fogalmazott úgy, hogy erőt adó könyv.

Milyen alapon válogatták ki a kötetben szereplő hírességeket?

Igyekeztünk minél nagyobb merítést végezni. Először is próbáltuk betömködni a történelem- és irodalomkönyvekben levő hézagokat, hiszen egy magyar diák simán le tud érettségizni anélkül, hogy egy vagy két magyar történelmi vagy irodalmi nőalaktól eltekintve senkiről se halljon. Nagyon fontos volt, és ez Marcsi szakterülete, hogy képzőművészek is kerüljenek be, hiszen róluk teljesen megfeledkeznek a tankönyvek és a médiumok is. Szerettük volna megtalálni az úttörőket is, így került be a könyvbe Hugonnai Vilma, az első orvosnő, Jósika Júlia, az első külföldi tudósítónő, Déryné, az első díva, Ungár Margit, az első ügyvédnő, Pécsi Eszter, az első mérnöknő stb. A kortársak közül érdekes, kiemelkedő teljesítménnyel rendelkező nőket válogattunk össze. Van roma rákkutatónk, aki analfabéta családból küzdötte fel magát a Magyar Tudományos Akadémia első roma ösztöndíjasává, van ultrafutó, Nobel-díjas klímakutató és egy szumóbajnoknő is. Fontos volt számunkra, hogy az ember mögött legyen mesélhető történet is, hiszen gyerekeknek szántuk a könyvet.

Az előszóban az olvasható, hogy határon túli olvasóknak is szánják a kötetet. Például az erdélyi olvasók találhatnak erdélyi vonatkozásokat is a kötetben? Melyek ezek?

Persze. Ott van mindjárt Sarolt, az erdélyi gyula lánya, Szilágyi Erzsébet, akinek a családja a Szilágyságból származik, és az idejét legszívesebben Vajdahunyadon töltötte, Déryné, aki Kolozsváron aratott hatalmas sikereket, Jósika Júlia, aki legboldogabb éveit a máramarosi Szurdokon töltötte, és persze Torma Zsófia, az első magyar régésznő, aki a Beszterce-Naszód megyei Csicsókeresztúron született, és Erdélyben kutatott sumér nyomok után.

A történelem, tudomány, kultúra, művészetek, sport, felfedezések területéről egyaránt válogattak jelentős személyiségeket, a kötet átfogja egész történelmünket. Hogyan látják, az 50 elszánt magyar nő című könyv az iskolai oktatás kiegészítőjeként segítheti a tanárokat, szülőket is a gyerekek műveltségének gazdagításában?

Igazság szerint nagyon szeretnénk így látni. Egy iskolapadban ülő magyar kislány egész egyszerűen egyik tanórán sem találkozik női példaképekkel, elődökkel, akikre fel lehet nézni, akiktől tanulni lehet, akik, ahogy egy felnőtt olvasónk mondta, erőt adnak. Nekem több tanár kollégám jelezte, hogy be fogják vinni a könyvet órákra, sőt ha alkalom adódik rá, rendhagyó órákon foglalkoznak a kérdéssel. Több olvasó is felvetette, hogy jó lenne ezzel a kötettel kiegészíteni a kötelező olvasmányok listáját. Tényleg jó lenne… Ami a szülőket illeti: a tapasztalat azt mutatja, hogy számos érdekes beszélgetésre ad alkalmat a könyv, hiszen egy-egy történet kapcsán sok kérdés felmerülhet. Nagy boldogság számunkra, amikor olyan visszajelzéseket, képeket kapunk olvasóktól, hogy a könyvet együtt bújja a család, apák, anyák, lányok és fiúk közös élménnyé teszik az olvasást.