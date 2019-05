Hogyan vezet az út a kisvárosból Los Angelesbe?

Hogyan lesz a világ egyik leghíresebb énekese Frank Sinatra? Hogyan kerül maffiózókkal, elnökökkel kapcsolatba?

Barátokkal, ellenségekkel, szerelmekkel és feleségekkel küzd, valamint négy öngyilkossági kísérletet is elkövet Frank Sinatra. Az ő életét mutatja be Bakos-Kiss Gábor önálló estjében, amelyet a Nemzeti Színházban láthat majd a közönség – mutatja be az Origo.

A lap munkatársai a Frankie című darab egyik próbáján forgattak, ahol betekintést kaptak a Zakariás Zalán által rendezett darabba.

Frank Sinatra vallomást tesz. Mert kihallgatja egy rendőr. Bakos-Kiss Gábor Sinatra hangján mondja el a világhírű énekes és színész életét a rendőrségi kihallgatáson. Ül egy széken, és csak mesél. Néha felpattan, elénekel egy-egy dalt, mert a történet szerves része éppen akkor, éppen ott az a dzsessz vagy swing.

A darab elsősorban prózai előadás. Nem esztrádműsort szerettek volna létrehozni, de megkerülhetetlen volt, hogy Frank Sinatra leghíresebb dalai is megszólaljanak – mondta Bakos-Kiss Gábor.