Illyés Tibor sorozatban harmadszor Ezüstgerely-díjas

„A Sportmúzeum idei első kiállítását nyitom meg most. Az elmúlt időszakban karanténba kerültek a műtárgyak is, ugyanis eredetileg áprilisban szerettük volna megnyitni a tárlatot” – mondta Szabó Lajos igazgató a kétévente kiírt pályázat kiállításáról, amely augusztus 16-áig hétfő kivételével 10 és 17 óra között látogatható.

„A hétköznapokban nem is gondoljuk át, mennyire összetartozó terület a sport és a művészet. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy vannak, akik a mozgást is terápiára használják, és terápiás módszer, sok mindenre gyógyír például a festészet is”

– mondta Vékássy Bálint, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára, hozzátéve, ez a kiállítás azoknak az ünnepe, akik a sporttevékenységeket művészi alkotásokba, grafikákba, festményekbe, szobrokba öntik.

Bodnár András, a MOB Mező Ferenc Sportbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy a kétévente meghirdetett Ezüstgerely-pályázat 1962-ben egyéni művészeti alapítványként indult, és az állam mindig támogatta.

Ezt követően Sárfalvi Péter, sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, valamint Szabó Lajos kihirdette a különböző kategóriák – sportfotó, képzőművészet, alkalmazott művészet, sportirodalom, film-videó – díjazottjait. Sportfotó kategóriában 54 pályázó 248 művet küldött be, közülük harmadszor is Ezüstgerely-díjas lett Illyés Tibor, az MTI fotóriportere öt sorozatával és egy fotójával.

„2016 és 2018 után ez a harmadik Ezüstgerely-díjam. Hozzám legközelebb a vívóképek állnak, már csak azért is, mert a fiam, Ádám is vív. A most díjazott sorozatokból kettő is a vívásról szól”