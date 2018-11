Ilyenek egy karmester-operaénekes házaspár hétköznapjai

Molnár Ágnes operaénekes azt mondta férjéről, Kesselyák Gergely karmesterről: ha együtt zenélünk, nekem az a legnagyobb biztonság. A szülők kislányukat, Pannit is bemutatták az Echo TV Kultúrklub című műsorában.

Az Echo TV Kultúrklub c. műsorában Molnár Ágnes operaénekes és Kesselyák Gergely karmester vendégeskedtek kislányukkal, Pannival. Az újdonsült szülők elmondták, hogy ahogy az ő szüleik sem erőltették a zenei pályát, ők sem szeretnék: Panni, ha lesz kedve hozzá, saját akaratából válhat muzsikussá. Műsorvezetői kérdésre válaszolva a pár azt is elmesélte, hogy nem izgulnak egymásért, szívesen hallgatják a társuk előadását. „Gergőre mindig felnéztem szakmailag is, soha nem izgultam érte. Ha együtt zenélünk, nekem az a legnagyobb biztonság” – mesélte Molnár Ágnes. Párjáról szólva Kesselyák Gergely kiemelte, hogy a szülés óta még magabiztosabb a színpadon, hiszen általános tapasztalat, hogy

szülés után a nők jobban képesek uralni a testüket, ezért felszabadultabban tudnak énekelni is.

Molnár Ágnes ezt megerősítette: azt mondta, már az első gyakorlásnál érezte, hogy van valami plusz abban, ahogy énekel, nem kell folyton a hangok megformálására koncentrálnia, több figyelme jut az ének mondanivalójára.

A műsorban kiderült az is, hogy Ágnes másik kedvelt művészi tevékenysége a fotózás, közelgő koncertjei egyikén pedig Gergely egyik szerzeményét, az Ave Mariát énekli majd. Kesselyák Gergely karmester rövidesen csatlakozik a Magyar Állami Operaház amerikai turnéjához, december 14-én pedig a Zeneakadémia kistermében a miskolci operafesztiválon meghirdetett operaíró verseny döntőjén szerepel legközelebb.

A teljes beszélgetés:

Borítókép: Molnár Ágnes, Kesselyák Gergely és kislányuk, Panni az Echo TV stúdiójában.

Forrás: Echo TV / Youtube

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS