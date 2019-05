Kincsek komplett történetét ismerhetik meg a műtárgyrajongók

A festményektől az ékszereken keresztül a herendi porcelánrózsákig számos alkotással megismerkedhet, műtermekbe látogathat el és foglalkozásokon vehet részt a közönség.

Száznál is több programot kínál május 30-ától három napon át a Műtárgyak Éjszakája. A rendezvénnyel kapcsolatban a Kultura.hu Kollmann Szilvia projektigazgatót kérdezte, aki elmondta: céljuk, hogy a programsorozattal a figyelem felkeltésén túl közvetlen kapcsolatot alakíthassanak ki az képző- és iparművészet szerteágazó területei, valamint a műtárgyak iránt érdeklődők között.

Kollmann Szilvia a rendezvény programjait is ismertette: mint mondta, törekedtek minél különlegesebb helyszíneket bevonni az idei Műtárgyak Éjszakájába, illetve igyekeztek, hogy a műtárgyak teljes életét végigkísérhessék a résztvevők, a megalkotásuktól kezdve a kutatásukon át egészen a gyűjteménybe vagy kiállításra kerülésükig. Felhívta a figyelmet, hogy az esemény idejére olyan helyszínek is kinyitnak, ahová máskor nem juthatunk el: ilyen például egy restaurátorműhely, egy műterem vagy egy múzeumi raktár.

A kézműves-foglalkozások és workshopok pedig lehetővé teszik, hogy a látogatók is kipróbálják a művészi technikákat. A szakmai előadásokon, vagy például egy interaktív becsüs órán pedig rengeteg hasznos tudás megszerezhető.

De kiállítások is látogathatóak lesznek szakmai tárlatvezetésekkel, és a Bem moziban vetítik a tavalyi év művészeti sikerfilmjét, a Ruben Brandt, a gyűjtőt is – összegezte a projektigazgató, aki azt is elárulta: színes programok várják a gyerekeket is.

A rendezvényen megjelenő kortárs művészeti alkotásokról szólva Kollmann Szilvia elárulta:

a Műtárgyak Éjszakáján a résztvevők megismerhetik például Heller Zsuzsa és Gábor Áron művészházaspár műtermét, ahol kortárs ipar- és képzőművészeti alkotásaikat mutatják be egészen közvetlen módon.

De találkozhatnak a látogatók például a kortárs üvegművészettel is Botos Péter vagy egy másik művészházaspár, Kóródi Zsuzsanna és Gáspár György alkotótereiben. Szakmai tárlatvezetéseket is lesznek, ilyen például a Kortárs kaland című program, és egy izgalmas előadáson pedig a 21. század ékszerész világsztárjait mutatja be Spengler Katalin műgyűjtő.