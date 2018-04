Meghosszabbítják a PIM emlékkiállítását

Az Önarckép álarcokban című Arany-emlékkiállítást eddig már csaknem húszezren nézték meg.

Január végéig meghosszabbítják a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Arany János-emlékkiállításának nyitva tartását – közölte az intézmény kedden.

Az Önarckép álarcokban című Arany-emlékkiállítást eddig már csaknem húszezren nézték meg. A formabontó tárlat kialakításakor a hagyományosabb, kronologikus vonal mellett egy másik, interaktív elemekben bővelkedő és az Arany-életmű legfontosabb figuráit ellentétpárokba állító rendezőelv is érvényesült.

A látogatók a kiállításon először láthatják Arany János kézírását a híres Kapcsos könyvben, próbára tehetik erejüket egy digitális petrencés rúddal, hallgathatnak emojikból generált Arany-slamet, valamint modern feldolgozásokban hallgathatják meg azokat a zenéket is, amelyeket a költőfejedelem szerzett – olvasható a közleményben.

Kitérnek arra is: a múzeumban május végéig tart nyitva az Országh, város, híres ember című tárlat, amely a PIM új szerzeménye, Országh Antal az Arany-családról készített, és a nagyközönség számára most először látható felvétele köré szerveződött. A kiállítás az újonnan felfedezett fényképekkel idézi meg az 1850-1880-as évek fotótechnika-történetét, valamint Arany János családi és baráti viszonyainak alakulását. A kiállítás egy elfeledett, de sok irányba vezető életműre, Országh Antal grafikus, fotográfus, műfordító, színpadi szerző szerteágazó munkásságára is ráirányítja a figyelmet.

Május közepén nyílik A képmutogató című kiállítás, amely egy kevéssé ismert mozzanatot emel ki Arany János életéből. Magyarországot az 1850-es években érte el a spiritizmus divatja. Arany János érdeklődéssel és kétkedéssel figyelte kortársai és lánya, Juliska asztaltáncoltató, és többek között Petőfi Sándor szellemét megidéző próbálkozásait. Mint írják, a kiegészítő tárlat Arany János attitűdjének azt a kettősségét járja körül, amely a témához fordulás gesztusától a távolságtartás mozzanatáig feszülő ívben ragadható meg.

A nagyközönségben élő Arany-portré árnyalásához kapcsolódik az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) gyűjteményében található nagy értékű báb-hagyatékok bemutatása Arany János a bábszínpadon címmel, ami szeptemberben nyílik és 2019 elejéig lesz látogatható.

A magyar bábtörténet több jeles alkotója feldolgozta Arany legismertebb műveit, a bábszínházak jelenleg is műsorukra tűzik azokat – áll a közleményben.

Borítókép: Barabás Miklós 1856-ban festett Arany János portréja a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban 2018. február 20-án. A múzeum szakemberei végeztek a nagyszalontai Csonkatoronyban működő Arany János Emlékmúzeum Budapestre szállított kiállítási tárgyainak restaurálásával. A restaurált 25 tárgy között bútorok és személyes használati tárgyak találhatóak, valamint Barabás Miklós festménye Arany Jánosról.

MTI Fotó: Mónus Márton