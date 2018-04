Minifesztivállal emlékeznek Rejtő Jenőre

Többek közt kiállításokkal, előadásokkal, filmvetítésekkel és beszélgetésekkel emlékeznek meg a 75 éve elhunyt íróról.

A FüligFred légiója – I. Erzsébetvárosi cirkálófesztivált – Erzsébetváros Önkormányzata, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a K11 Művészeti és Kulturális Központ közös programját – pénteken délután Berezvai Márta trombitás produkciója nyitja, majd Bíró Ferenc diafilmtörténész előadására várják az érdeklődőket. Ezt követően A mesélő ceruza Rejtő-regéi címmel kerekasztal-beszélgetést tartanak irodalom, színház és képregény összefüggéseiről, este pedig a Patria Nostra – ’56-os menekült kamaszok a Francia Idegenlégióban című dokumentumfilmet vetítik le a helyszínen – tájékoztatta Bóka B. László, a program egyik szervezője az MTI-t.

Szombat délután Molnár Tibor hangrestaurátor tart gramofontörténeti előadást az 1930-as évek magyar könnyűzenéjéről, majd Nóvé Béla történész mesél az érdeklődőknek a francia idegenlégió történetéről, annak magyar vonatkozásairól és Rejtő Jenő légiós mítoszáról. Őt követi Maczó Balázs muzeológus, aki Erzsébetváros 1930-as évekbeli szórakoztatóipari színhelyeiről tart előadást. A napot Darvas Ferenc zongoraművész koncertje zárja, aki a Rejtő-korabeli zenei kínálatból mutat be szemelvényeket.

Vasárnap kóstolóval egybekötött italtörténeti prezentációval készül az érdeklődőknek Kottra Dezső bármixer, majd Varsányi Ferenc vetítettképes előadását lehet meghallgatni készülő animációs filmjéről, a Piszkos Fred közbelépről. Este Thuróczy Gergely Rejtő-kutató előadására várják az érdeklődőket, akik Rejtő Jenő életéről, családjáról és erzsébetvárosi vonatkozásairól tudhatnak meg érdekességeket. Az esten Bóka B. László helytörténész moderál.

A gyerekeket szombaton és vasárnap kézműves játszóházba várják, a felnőtteknek Rejtő-kvízzel készülnek, valamint folyamatosan vetítenek olyan, Rejtő életében készített filmeket, mint a Sportszerelem, az Urilány szobát keres, a Pillanatnyi pénzzavar vagy a Pepita kabát.

Kiállítás nyílik a Piszkos Fred közbelép című animációs film figuraterveiből, Garisa H. Zsolt és Korcsmáros Pál képregényrajzaiból, és Rejtő Jenő színpadi műveinek plakátjaiból, színlapjaiból is szerveznek bemutatót, valamint Eredeti ponyvák az 1930-as évekből címmel is nyílik tárlat.

Bóka B. László az MTI-nek elmondta, hogy mindenkit várnak, aki tudja, ki volt Rejtő Jenő, aki szereti, aki képregényben vagy diafilmen ismerte, valamint azokat a fiatalokat is, akik tudni szeretnék, „mi is az eredeti pesti humor”. „Abban reménykedünk, hogy Rejtő Jenőnek még ma is jelentős a rajongótábora, és talán nem csupán az idősebbek között” – hangsúlyozta.