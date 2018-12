Molnár Levente második világháborús thrillerben játszik

A történet a második világháború utáni zűrzavaros időszakban játszódik Magyarországon.

Megjelent a történelmi tévéfilmekről ismert alkotópáros, Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró első mozifilmjének, az Apró meséknek az új előzetese, amelyben az erdélyi Molnár Levente is látható – írja a Maszol.

A berni követ és az Örök tél alkotóinak új filmje a második világháború utáni zűrzavaros időszakban játszódik Magyarországon. A történet főszereplője egy szélhámos, aki ezt a zavaros időszakot próbálja kihasználni, míg egy váratlan találkozás örökre megváltoztatja az életét: szenvedélyesen szerelmes lesz egy nőbe, aki viszont annyira gyűlöli a férjét, hogy azt tervezi, ha hazajön a háborúból, megöli.

A Magyarországon március 14-én mozikba kerülő film főszerepeiben Szabó Kimmel Tamás, Kerekes Vica és Molnár Levente látható. Akárcsak a Szász-Köbli alkotópáros korábbi filmjein, az Apró meséken is Lajos Tamás producer, Nagy András operatőr, Hargittai László vágó, Parádi Gergely zeneszerző és Major Csaba hangmérnök dolgozott.

Molnár Levente többfordulós castingon nyerte el a férj szerepét, miután a korábban kiszemelt Nagy Zsolt kiszállt a produkcióból. A nagybányai születésű színész először dolgozik Szász Attilával, korábban azonban szerepelt a Szürke senkikben, amelyen szintén Köbli Norbert forgatókönyvíró és Lajos Tamás producer dolgozott.

Molnár Levente az utóbbi időben több magyar filmben kapott fontos mellékszerepet, többek között a Saul fiában és a Napszálltában is, de az imdb.com adatai szerint a SHEPHERD: The Story of a Jewish Dog című amerikai filmben is játszott, valamint Szamosi Zsófi oldalán főszerepet alakít az Oscar-díjas Deák Kristóf Foglyok című készülő tévéfilmjében is.

