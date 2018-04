Nagy sikerrel zárt a fesztivál

Nagy sikerrel zárult a 38. Budapesti Tavaszi Fesztivál, amelynek 24 napja alatt 269 programra, köztük 17 magyarországi premierre és több ősbemutatóra várták a közönséget - közölték a szervezők, akik a jövő évi fesztivál rendezvényeiből is ízelítőt adtak.

Jövőre a 39. Budapesti Tavaszi Fesztivál április 5-én kezdődik majd Muszorgszkij Hovanscsina című művével, a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek előadásában, Kovács János vezényletében. A fesztivál olyan hazai és nemzetközi kiválóságokat köszönthet majd a programjában, mint a nagyszerű máltai tenor, Joseph Calleja, Snétberger Ferenc gitárművész vagy épp a Theater Basel Balettegyüttese. A jegyvásárlás az elsőként bejelentett programokra szerdán indult a www.btf.hu weboldalon – olvasható a közleményben.

A Müpa, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ és a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezésében megvalósult eseménysorozat vasárnap egyebek mellett Fesztiválzáró Promenáddal, majd rendhagyó helyszínen,

a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es terminálján A varázsfuvola előadásával ért véget a 38. Budapesti Tavaszi Fesztivál.

„A fesztiválprogramot hatalmas érdeklődés kísérte, a hazai és nemzetközi közönség Budapest legfontosabb előadóművészeti helyszínein, koncerttermeiben, színházaiban, galériáiban, múzeumaiban és természetesen a főváros utcáin és közterein is találkozhatott a fesztivál művészeivel, programjaival” – írták a közleményben.

Az idei eseménysorozat színes programkínálatában komolyzene, opera, dzsessz, könnyű- és világzene, táncművészet, színház, népzene és néptánc, képzőművészet és divat is helyet kapott. A programokat minden várakozást felülmúló érdeklődés kísérte, több eseményre már hónapokkal a fesztivál kezdete előtt elkeltek a jegyek – emlékeztetnek a szervezők.

Az ünnepi Liszt-oratóriummal, a Szent Erzsébet legendájával nyitó fesztiválon kiemelt szerepet kapott a zongoraművészet: a hangszer olyan nemzetközi és hazai csillagai léptek fel, mint Rudolf Buchbinder, Yefim Bronfman vagy épp a kamaraformációban érkező Yuja Wang. Szűnni nem akaró tapssal és álló ovációval ünnepelte a közönség a „zongora királynőjét”, Martha Argerichet, elkápráztatta a hallgatóságot a 2018-ban Grammy-díjjal elismert fiatal titán, Danyiil Trifonov, Farkas Gábor pedig elképesztő teljesítményt nyújtott Liszt Ferenc maratoni, 3,5 fél órányi Zarándokévek ciklusát megszólaltatva – idézték fel a szervezők az idei BTF kiemelkedő eseményeit.

Az idei fesztiválon mutatta be új koreográfiáját Foltin Jolán, új művel szerepelt a Duna Művészegyüttes, ebben a formációban első ízben állt színpadra együtt a DJ Bootsie Trio és a Talamba, először láthatta Magyarországon a közönség többek között Bodó Viktor A szecsuáni jólélek című előadását, Wayne McGregor Autobiography című alkotását, Kovalik Balázs Hasse-rendezését és a Neue Oper Wien legújabb produkcióját is. Új albumát mutatta be a fesztiválon többek között az InFusion Trio, a Balázs Elemér Group, és The Questions című vadonatúj lemezét hozta el a Budapestre a Grammy-díjas dzsesszlegenda, Kurt Elling is.

A szervezők kiemelik, hogy

most először jelent meg a BTF Magazin.

A kétnyelvű kiadvány a művészek és a látogatók körében is nagy sikert aratott, a tizenötezer példányban megjelent lapot elkapkodták az olvasók. A költészet napján,

a fesztivál részeként kerültek ki a főváros utcáira a POKET projekt különleges könyvautomatái is.

Több alkotó számára marad különösen emlékezetes a 38. Budapesti Tavaszi Fesztivál: Ákos dupla telt házas koncerttel ünnepelte 50. születésnapját a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, a City of Birmingham Symphony Orchestra is Budapesten köszöntötte fel a zenekar vezetőjét, a fiatal karmesternőt, Mirga Grazinyté-Tylát. A Magyarországon először fellépő, szintén születésnapját ünneplő énekesnőt, Natalie Dessay-t pedig a színpadon lepte meg a Happy Birthday dallamaival zenésztársa, Philippe Cassard zongoraművész.

Idén is nagy érdeklődés kísérte a „fesztivál-a-fesztiválban” programokat és sorozatokat is, így a 70 helyszínen 135 programot felvonultató Budapest Art Weeket, az akusztikus koncerteket és gyerekprogramokat felsorakoztató Akvárium Tavasz Teraszt és a PONT Fesztivált, valamint az első alkalommal megrendezett régizenei koncertsorozatot, a Zsabó Fesztivált is.

A közlemény szerint a BTF az elmúlt csaknem négy évtizedben

Európa egyik legfontosabb összművészeti seregszemléjévé vált,

olyan nagy presztízsű, elismert programsorozattá, amely a nemzetközi művészeti szcéna kiválóságait és a hazai kulturális élet legjobbjait emeli programjába, egyben megnyitja az európai fesztiválszezont.

Borítókép: Szemere Zita (k) Oscar szerepében Giuseppe Verdi Az álarcosbál című operájának próbáján a budapesti Erkel Színházban 2018. április 19-én.

MTI Fotó / Szigetváry Zsolt