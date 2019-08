Népzenészek bemutatkozását támogatják

Közzétette nyílt pályázati kiírását az NKA, öt altémában egy hónapon át lehet pályázni.

„Zenészként portfólió fejlesztésére, hazai, Kárpát-medencei és külföldi programok költségeire lehet pályázni. Népzenei koncertsorozatok, nagykoncertek megrendezésére egyesületek, programhelyszínek és zenészek is jelentkezhetnek, de népzenei táborokat és konferenciákat is támogatnak, népzenével foglalkozó médiumok számára pedig a tartalomgyártás költségeihez járulnak hozzá” – tájékoztatott az NKA.

Ezúttal is a népzene és a kapcsolódó művészeti ágak széles skáláját fedi le a támogatási rendszer. Az eddigi évekhez hasonlóan hangsúlyt kapott a nemzetközi színtér:

népzenei szólisták és együttesek pályázhatnak külföldi koncertek, turnék megvalósítására, hogy zenéjüket magyar nyelvterületen kívül is többen megismerhessék.

Továbbra is kiemelt téma, hogy a néptáncegyüttesek megfelelő minőségű zenei kísérettel mutatkozhassanak be, így az élőzenés bemutatók zenei kíséretére vagy éppen stúdiófelvételre is nyerhető finanszírozás. Előtérben maradt az oktatás, a népzenei képzési programok támogatása, és pályázni lehet a média területéről új vagy már létező tematikus műsorral, ami a népzene népszerűsítését szolgálja.

Mind az öt altéma benyújtási határideje szeptember 2. éjfél. További részletek az NKA, illetve az NKA Halmos Béla Program honlapján találhatóak.

Borítókép: Magyar muzsikus játszik a Zöld Hét berlini nemzetközi mezőgazdasági, élelmiszeripari és kertészeti vásár nyitónapján