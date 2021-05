Oscar-díjas zsűrielnök díjazta a magyar elsőfilmet: a Legjobb tudomásom szerint című alkotás nyerte a Riviera Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az eseményen a zsűri elnöke Kenneth Lonergan Oscar-díjas forgatókönyvíró-rendező volt – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) hétfőn az MTI-vel.

Ezt ne hagyja ki! Hajléktalant kiforgatva adnak el Niedermüllerék egy ingatlant

A hétvégén hirdették ki, hogy Lőrincz Nándor és Nagy Bálint filmje, a Legjobb tudomásom szerint nyerte a Riviera Nemzetközi Filmfesztivált fődíját. Az olaszországi Sestri Levantáben megrendezett filmünnep május 20. és 30. között a világ minden tájáról meghívott alkotásokat mutatott be. A zsűri elnöke az Oscar-díjas forgatókönyvíró-rendező, Kenneth Lonergan volt, aki többek közt a Régi város (Manchester by the Sea) és a Martin Scorsese által rendezett New York bandái (Gangs of New York) című alkotásokat jegyzi – olvasható a közleményben.

Mint írják, Lőrincz Nándor és Nagy Bálint első mozifilmje egy párkapcsolati dráma, amit a női felet ért szexuális bántalmazás idéz elő, de az eseményeket a férfi szemszögéből láttatja. A Legjobb tudomásom szerint Hámori Gabriella és Bodolai Balázs főszereplésével a Nemzeti Filmintézet pályakezdő alkotókat támogató Inkubátor Programjában készült. Az alkotás világpremierje tavaly Észak-Európa egyetlen A-kategóriás nemzetközi filmfesztiválján, Tallinnban volt.

A történet főszereplője Nóra és Dénes, egy fiatal házaspár. Dénes feleségét egy éjszaka nemi erőszak éri. Az ellentmondásos tanúvallomások miatt és a bizonyítékok híján a rendőrség nem tud igazságot tenni az ügyben. A férj először felesége mellé áll, támogatja, személyesen próbál meg utánajárni, hogy pontosan mi is történt azon az éjszakán, a későbbiekben azonban az eset feldolgozása próbára teszi a kapcsolatukat. A pár különösen nehéz helyzetbe kerül, mert mindez épp egy örökbefogadási folyamat végén történik, és a történtek befolyásolják a döntés kimenetelét – emlékeztet a kommüniké.

Lőrincz Nándor forgatókönyvíróként, Nagy Bálint operatőrként végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Több fesztiválnyertes rövidfilm és sikeres videoklip után első közös mozifilmjüket 2019-ben forgatták Mécs Mónika és Pataki Ági producerek vezetésével, az M&M Film és a Partnersfilm koprodukciójában román részvétellel.

A Legjobb tudomásom szerint forgatókönyvét Lőrincz Nándor jegyzi, az operatőr Nagy Bálint, a zeneszerző Fodor Attila, a vágó Gothár Márton volt. A mozifilmet 2021 telén láthatja a hazai közönség – áll az összegzésben.