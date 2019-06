Plácido Domingo: gratulálok Magyarországnak!

A világhírű énekes az első perctől fogva rajongója a magyar találmánynak, a Virtuózok című műsornak és most, az ötödik évadban személyesen meg is látogatta a versenyzőket, sőt, még vezényelt is a színpadon!

A világon egyedülálló az a műsor, amit Peller Mariann talált ki, hogy végre elhitesse mindenkivel, hogy a komolyzene nem ciki. A Virtuózok négy évadában kiderült, tele van az ország tehetségesnél tehetségesebb komolyzenészekkel, Boros Misi, Lugosi Dániel Ali nevét mindenki hallotta már az elmúlt években. A műsor az ötödik évadban annyit változott, hogy ezúttal Kamara Virtuózok néven futott és kamarazenekarokat vártak. A nyolc indulóból a hatodik adásra már csak három maradt, a zsűri a TanBorEn Triót, Sárközy Lajos és Zenekarát, valamint a Flauticát juttatta tovább. Előbbi két formáció kétszer is kapott védettséget nyújtó hegedűt a zsűritagoktól, a Flautica egyszer, viszont őket sem győzték dicsérni. A június 7-i élő döntőben a nézők szavazhatták meg, hogy ki kapja a bruttó 12 millió forintot, ők pedig úgy döntöttek, hogy az ütős hangszerekkel varázsoló TanBorEn Triónak adják a továbbképzésükre fordítható pénzt. A döntő nem csak azért volt különleges, mert most először zenekarok „csaptak össze", hanem mert volt egy mű, amit maga Maestro Plácido Domingo vezényelt le. A világhírű operaénekes az első pillanattól rajongója a műsornak és vallja, a jövő nagy nevei a komolyzenészek közül kerülnek majd ki. Gratulálok Mariann-nak és gratulálok Magyarországnak, amiért megvalósította ezt és nagyon várjuk, hogy a világ többi részére is eljusson a műsor – mondta lelkesen a spanyol művész. A győztes TanBorEn Trióval egészen biztosan lehet találkozni majd a december 30-i Jubileumi Ünnepi Hangversenyen, az eseményre ITT lehet jegyet venni.