Rost Andrea nemes ügyért fogta össze zenészkollégáit

A Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes mellett olyan kiválóságok zenélnek a Pető Intézet tehetséges gyermekeiért, mint Baráti Kristóf hegedűművész vagy Simic Aleksander, a Virtuózok döntőse.

A Semmelweis Egyetem Pető András Karának Jószolgálati Nagyköveteként Rost Andrea jótékonysági hangversenyt rendez december 19-én a Vigadóban. Az esttel, melyen Mozart-művek és karácsonyi dallamok szólalnak meg, az intézet művészeti tehetséggondozási programját kívánják támogatni.

A szervezők közleménye szerint ezzel az első önálló rendezvénnyel az alapítvány elkezdi megvalósítani alapító okiratában megfogalmazott céljait:

támogatni olyan művészi tevékenységeket, amelyek révén gazdagodhat a magyar művészeti-kulturális élet, amelyekkel gyermekek testi-szellemi-zenei fejlődését segítheti elő.

„E diákok, gyógykezeltek között számos olyan gyermek van, akinek megvan az adottsága és a kedve is ahhoz, hogy zenét tanuljon, viszont testi problémái ezt nagyon megnehezítik. Ha azt látom, hogy segítségemmel ők is részesülhetnek az általam nap mint nap átélt élmények legalább egy részében, maradéktalanul boldog leszek” – emelte ki Rost Andrea.

A koncerten Rost Andrea mellett fellép Baráti Kristóf Kossuth-díjas hegedűművész, Sándor Csaba bariton, Simic Aleksander a Virtuózok döntős csellistája, a Magyar Rádió Gyermekkórusa (karigazgató Walter Judit, zongorán közreműködik Arany Zsuzsanna), a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényel Kovács János Kossuth-díjas karmester.

Simic Aleksander a csellisták „házi” zeneszerzőjének művét választotta, Popper Dávid virtuóz szalondarabjai leghíresebbikét, a Magyar rapszódiát.

Baráti Kristóf Mozart A-dúr hegedűversenyét játssza el.

A hangverseny második részében a Magyar Rádió Gyermekkórusa egy csodálatos karácsonyi csokorral áll színpadra, köztük John Rutter Tomorrow Shall Be My Dancing Day című darabjával. Majd Mozart operáinak virtuóz kettősei és áriái csendülnek fel Rost Andrea és Sándor Csaba előadásában. Az estet Rost Andrea Mozart pazar koncertmotettájával, az Exultate, jubilatével zárja.

Borítókép: Rost Andrea.

