Talált és kitalált tárgyak kiállítása

Az utolsó egység a bibliai témák, a népi hagyományok, falusi hiedelmek témáit mutatja meg.

Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva – írja a Kultúra.

Földi Péter Somoskőújfalun született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy egy kicsi faluból is be lehet látni a világot – mondta el a kiállítás csütörtöki sajtóbejárásán Rockenbauer Zoltán kurátor, hangsúlyozva: az alkotó elsősorban a Nógrád megyei falucska mindennapjaiból, történeteiből merít ihletet.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Somoskőújfalut és környezetét, a falu változását és állandóságát mutatja be a tárlat első egysége, bőséggel felvonultatva a Földi Péterre jellemző állatfigurákat. Munkái nem tájképek, hanem szimbolikus üzeneteket hordozó, narratív festmények.

Földi Péter nagyméretű bronzszobrai szolgálnak a második terem kapuiként, a teljességet kifejező körmotívum azonban nemcsak ezekben, hanem a vásznakon is gyakran felbukkan. Színekben gazdag festői világából az utolsó egység a bibliai témák, a népi hagyományok, falusi hiedelmek témáit mutatja meg.

Böröcz András 1985-ben költözött át Brooklynba; a kiállítás elsősorban az Egyesült Államokban keletkezett munkákból válogat. A belépőket Böröcz emblematikus műve, az Akasztottak fogadja, döbbenetes erővel szemléltetve a 20. század kataklizmáit.

Böröcz András elmondta: Amerikában vált fontossá számára a holokauszt tematika, amely a tárlat több darabjában is előkerül, míg például a Lipton-könyv Sztálin figuráját idézi meg akasztófahumorral. Egy-egy gondolat, motívum számos médiumon keresztül fel tud bukkanni – beszélt látásmódjáról. Ilyen például a változatos formákban feldolgozott kalapács-, tojás- vagy ceruzamotívum.

A ceruza a kiállításban feltűnik magányosan megfaragott alakok alapanyagaként, de kötegekből kifaragott tornyokként, oltárokként, tömbökként és más formákban is, míg a tárlat végén a látogató betekintést kap Böröcz András performatív tevékenységébe is.

Szegő György, a Műcsarnok művészeti igazgatója emlékeztetett arra, hogy a Rejtett történetek című nagykiállításhoz kapcsolódó kiállítások sorát december 7-én Drozdik Orsolya és Gellér B. István tárlatai egészítik ki. A kiállítások 2019. január 20-ig lesznek látogathatók.

Borítókép: Böröcz András képzőművész

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS