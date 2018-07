Tárlaton mutatják be Székelyföld eltűnő, megőrzendő világát

Amikor indultak a fotótáborok, még jóval több régi mesterembert lehetett találni, most is vannak, de jóval kevesebben.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A huszonegyedik század elején már alig élő, székelyföldi hagyományos mesterségekről nyílik retrospektív fényképkiállítás kedden Strasbourgban az EP-képviselők klubjának parlamenti szessziót záró rendezvényén.

Eltűnőfélben lévő, hagyományos székelyföldi mesterségeket bemutató fotókból nyílik tárlat kedden Strasbourgban az európai parlamenti képviselők klubjának parlamenti szessziót záró rendezvényén. A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont Másfél évtized képesszenciája című tárlata retrospektív anyagot mutat be az Orbán Balázs nyomdokán elnevezésű dokumentációs fotótáborok legemlékezetesebb képlenyomataiból. A tárlat anyagát, amely 16 székelyföldi fotós 40 munkáját sorakoztatja fel, Balázs Ödön, a forrásközpont fotósa, a dokumentarista fotótáborok szervezője válogatta.

A huszonegyedik század eleji székelyföldi községek művészi szinten leképezett korképtöredékei, időszeletei ezek a felvételek, amelyek egyfajta mementóként is szolgálnak az utókornak.

A mulandósággal számot vetve, a megőrizhetetlen megőrzésére tett kísérleteként is felfoghatjuk ezeknek a képeknek a megszületését. Az évek során több mint félszáz, többségük hazai és nemzetközi színtéren elismert, számontartott fotóművész vett részt ezekben a táborokban – olvasható az esemény beharangozójában. A strasbourgi kiállítást Szabó Béla magyarországi fotográfus, fotóművész nyitja meg

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Balázs Ödön a Krónika megkeresésére elmondta, a 2002 óta szervezett dokumentarista fotótáborokban készült munkákból válogatta ki az anyagot, amely a Székelyföld még meglévő, de eltűnő hagyományos értékeit hivatott népszerűsíteni.

„Ha úgy vesszük, kicsit idealizált kép bontakozik ki a tárlat anyagából a Székelyföldről a tekintetben, hogy ha egy külföldi megnézi a képeket, talán azt gondolja, hogy a képeken látottakkal találkozhat itt lépten-nyomon. Pedig ez nincs így,

a fotósoknak már egyre nehezebb felkutatniuk a hagyományos, régi mesterségek művelőit, akik egyre kevesebben vannak. Sokszor napokig keressük ezeket az embereket, akik még mindig a hagyományos foglakozásokat űzik

– mondta el Balázs Ödön. Azt is kifejtette, a dokumentarista fotósok bizonyos helyszínekre visszamennek mondjuk tíz év elteltével, ilyenkor határozottan érzékelik a változást. A fotótáborok résztvevői Udvarhelyszék összes falvait végigjárták, aztán vették elölről ezeket a településeket, a Maros megyei Kibéden is fotóztak, idén tavasszal a Kászonokban jártak, ahová ősszel visszatérnek.

Amikor indultak a fotótáborok, még jóval több régi mesterembert lehetett találni, most is vannak, de jóval kevesebben. Például a kovácsmesterség még él, hiszen még járnak lovakkal a mezőre Székelyföldön, de például nem mondható el ez a gereblyekészítésről. Egy gereblyekészítő bácsiról is van kép a tárlat anyagában, ez a mesterség már alig él, a fotó alanya idős nagyon, ritkán készít gereblyét – mondta Balázs Ödön. Úgy fogalmazott,

a Strasbourgban nyíló kiállítás anyaga a Székelyföld egy szeletét fedi le: Udvarhelyszéken, Csíkszéken, Gyergyószéken, valamint a Gyimesekben készültek a fotók, és azért is jó lenne, ha látná őket a nagyvilág, mert ez a fajta hagyományőrzés talán már Európa egyre kevesebb pontján található meg.

Balázs Ödön azt is elmondta, szeretnék más európai helyszíneken is bemutatni az eltűnőfélben lévő világot megörökítő tárlatot: talán lesz rá lehetőség, hogy Skóciába is elvigyék, itt egy forgalmas nagyáruházban nyitnák meg, ahol rengetegen megfordulnak. A strasbourgi rendezvényt Sógor Csaba európai parlamenti képviselő irodája, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a Hargita Megyei Tanács szervezi. A vándortárlat korábban több erdélyi és magyarországi településen volt megtekinthető.

Borítókép: A gereblyekészítő Fotó: kronika.ro