Tíz lengyel városban rendezik meg a Magyar Filmtavaszt

Az idei Magyar Filmtavasz keretében tizenegy nagyjáték- és rövidfilmet láthat a lengyel közönség – tudatta Pászt Patrícia, a civil szervezetként működő Krakkói Magyar Centrum igazgatója.

A Magyar Filmtavasz című, immár 13. alkalommal rendezett vetítéssorozat jövő pénteken kezdődik Varsóban, a tíz lengyel városban bemutatandó filmek közül a sorozatot Mészáros Mártának az Aurora Borealis – Északi fény című alkotása nyitja meg – közölte az MTI-vel a Krakkói Magyar Centrum.

Mészáros Márta filmje mellett például Gárdos Éva Budapest noir, Bogdán Árpád Genezis, Lengyel Balázs Lajkó – Cigány az űrben című játékfilmje lesz megtekinthető többek között Katowice, Krakkó, Lódz, Lublin, Poznan és Wroclaw mozitermeiben.

Mészáros Márta – Pataki Éva forgatókönyvíróval együtt – vendége lesz a krakkói és wroclawi bemutatónak is. A Budapest noir krakkói vetítésén pedig Kolovratnik Krisztián találkozik a közönséggel.

A Magyar Filmtavasz keretében vetítik Révész Nagyi Projekt című dokumentumfilmjét is. A rövidfilmek szekciójában a lengyel közönségnek alkalma lesz megtekinteni Pápai Pici Varjúháj, Gyimesi Anna Negyven év, Hegyi Olivér Take me please, Dudás Balázs Welcome és Varga Tímea Még nem című díjazott alkotásait.

„Európában nincs még egy ilyen nagyszabású külföldi magyar filmes rendezvénysorozat, mely ciklikusan, egy egész országot lefedve kerülne megrendezésre”

– emelte ki Pászt Patrícia, hozzáfűzve: a mai magyar filmművészetet népszerűsítő szemle 2001 óta beépült Krakkó és más lengyelországi városok kulturális életébe.

Az idei vetítések fővédnöke a varsói magyar nagykövetség és a krakkói magyar főkonzulátus, fő támogatója a Magyar Nemzeti Filmalap, lengyel részről pedig a Waclaw Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet.