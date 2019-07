Tud-e még nekünk Ady újat mondani?

Nagy baj lenne, ha egy életmű szavatossága lejárna a századdal együtt.

Ady gondolatai kortárs megfogalmazásban, műfaji megkötöttség nélkül: verseken, képeken kívül versszínházi előadásokat, mozgásművészeti produkciókat, megzenésített verset tartalmazó videoklipeket is vár a Magyar Alkotóművészet Nonprofit Kft. most meghirdetett, ADY100 – Ady arcai című pályázata. Mirtse Zsuzsa művészeti tanácsadóval a kultura.hu munkatársa arról is beszélgetett, tud-e még nekünk ma újat mondani az egy évszázaddal ezelőtt elhunyt költő.

A MANK Nonprofit Kft. Ady-pályázata teremtő energiákat szeretne előhívni az alkotókból – mondta Mirtse Zsuzsa, aki arra is kitért:

a hagyományos verseken, képeken kívül várnak versszínházi produkciókat, megzenésített verset tartalmazó videoklipet is, de akár valamelyik Ady-versre írt mozgásművészeti produkcióval is lehet jelentkezni.

Ezzel is csak azt kívánta hangsúlyozni: nem szabnak határt a műfajok tekintetében. Mér csak azért sem, mert a céljuk éppen Ady Endre sokszínű, árnyalatokban gazdag életművének és szellemi örökségének a bemutatása kortárs megfogalmazásban.

A nyertesek alkotóházi hétvégéket nyerhetnek: a MANK kiemelt alkotóházaiban (Szigliget, Zsennye, Mártély) tölthetnek el egy hosszú hétvégét, valamint ötvenezer forinttal díjazzák őket alkotóművészeti kategóriában a nyertes pályázat alkotói folyamatának bemutatásáért, előadóművészeti kategóriában pedig az alkotás nyilvános előadásáért.

A Magyar Napló Kiadó emellett éves előfizetést ajánlott fel a díjazottaknak, valamint egy-egy tiszteletpéldányt az Irodalmi Magazin Ady-számából – ismertette Mirtse Zsuzsa, aki

nem tart attól, hogy bárki is úgy vélekedne, a huszonegyedik században már nem tud nekünk újat mondani Ady, s így mi sem tudunk a huszonegyedik században újat mondani Adyról.

„Nagy baj lenne, ha egy életmű szavatossága lejárna a századdal együtt. Az sem véletlen, hogy

sok tinédzser posztol ki Ady-idézeteket a különféle digitális felületeire: mi másért tenné, ha nem azért, mert ezek a versek megszólítják őket?

Ezért úgy gondoljuk, hogy az egészen fiatal, pályakezdő alkotókat is megérintheti ez a pályázat. Minden korosztály alkotóinak kínálhat lehetőséget” – fejtette ki Mirtse Zsuzsa.