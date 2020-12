Új, online repertoárral készül a következő évadra a TRIP

A TRIP felismerte, hogy bárhová, bárkihez el tudja juttatni a kulturális tartalmait online – így a 2020/21-es évadban egy új repertoárt is épít, kifejezetten a virtuális térre tervezve.

Márciusban, a tomboló pandémia egyik legfájóbb mellékhatása a színházak ideiglenes bezárása volt. A TRIP a világban elsőként alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez; március 12-én megalapította az Első Magyar Karantén-Színházat. Az egyedülálló kezdeményezésnek köszönhetően a Reuters és a The New York Times cikkei után a kínai vezető TV-csatorna, a CGTN stábja is megjelent a TRIP hajón, hogy élőben tudósítson programjairól.

Az egyedi kulturális platform híre 48 országban, több száz millió emberhez jutott el.

Az évadban a TRIP Hajó saját platformján, a www.webszinhaz.com oldalon közvetíti élő és rögzített előadásait, koncertjeit, kulturális programjait.



Az TRIP stream előadásain

a képi és hangbeli megvalósítás minden esetben az adott előadás világához kapcsolódik, számos eredeti képkivágással, a színház világában szokatlan kamerapozíciókkal, a helyszíni koncerthez hasonló nézői élményt visz el a nézők otthonába.

A streamelt előadások élő közvetítések, megőrizve a színházi élmény jelenidejűségét, de a stream-premier után lehetőség van rögzített felvételként a későbbiekben is megnézni az előadást a webszinhaz.com műsortárában.

Borítókép: az Első Magyar Karantén-színház Dennis Kelly After the End című interneten közvetített előadása Budapesten a TRIP Hajón 2020. március 17-én