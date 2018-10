Véget ért az NKA jubileumi ünnepségsorozata

A Határtalan kultúra – megtartó közösségek sorozat programjai egy időben kilenc településen valósultak meg, amelyekhez három határon túli település is csatlakozott.

Véget ért szerdán a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) több mint háromhetes kulturális fesztiválja, amely 21 szakmai kollégium szervezésében, 46 fesztiválhelyszínen, 7 kiállítással, 39 szakmai programmal és több mint 257 fellépő művész részvételével emlékezett meg az intézmény alapításának 25 éves évfordulójáról.

„Felnőttkorba ért az NKA: ez a 25 éves kor olyan, hogy már mindent tud és még mindenre képes”

– mondta Fekete György, az NKA alapítója, első és tiszteletbeli elnöke a rendezvénysorozatot záró gálaeseten szerdán, a Várkert Bazárban.

Az elnök szerint „az NKA-nak azt kell támogatni, ami az ország számra rendkívül fontos, de az NKA nélkül nem jönne létre”.

A záróesten külön erre az alkalomra készített produkciókkal léptek színpadra olyan fiatal alkotó- és előadóművészek, akik a 2018/2019-es évadban töltötték be 25. életévüket. Lőrinczy György, az NKA alelnöke úgy fogalmazott: ahogy ezek a fiatalok az évek során művészekké értek, úgy épült be az NKA is az elmúlt negyed évszázad alatt a magyar kulturális és művészeti élet mindennapjaiba.

Az alelnök felhívta a figyelmet arra, hogy éppen e beágyazódás miatt,

ha a kulturális támogatás átalakítása nem a kellő figyelemmel és a szakma kellő bevonásával, szakmai egyeztetés alapján történik, akkor az óriási veszteségeket is eredményezhet.

A 25 év, 25 nap, 25 esemény című programsorozat szeptember 23-ától október 17-éig 25 napon keresztül tartott, és több szakmai program mellett a kultúra számos válfaját bemutatva kínált változatos eseményeket a közönség számára.

A leglátogatottabb program címet a #NagykoncertAréna nyerte el, amelyen több mint tízezren ünnepelték a könnyűzenét a Budapest Arénában.

A legkülönlegesebb és a legnagyobb figyelmet keltő programnak a Föld mélyétől a csillagokig című aggteleki túra számított, a Puskin moziban az 5X5 Filmfesztiválon pedig egy nap leforgása alatt mintegy 37 órányi filmet nézhetett meg a közönség.

A sorozat legexkluzívabb helyszíne a Dunán megszervezett Fesztiválhajó volt, ahol egyebek mellett az NKA 25. évfordulója alkalmából megjelentetett ünnepi kötetet is bemutatták.

A Táncpark rendezvényen, egyszerre négy helyszínen 50 fellépő szórakoztatta az 5000 fős közönséget. Teltházzal zajlott a Múltunk jövője jelen időben – eredmények és lehetőségek örökségvédelmi konferencia is, a magyarországi bábszínházak kecskeméti találkozóján pedig 22 társulat 30 produkcióját nézhette meg a közönség.