Velencében debütál Fabricius Gábor első nagyjátékfilmje

A szeptember 1. és 11. között megvalósuló Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon lesz a világpremierje Fabricius Gábor Eltörölni Frankot című első nagyjátékfilmjének.

Az Eltörölni Frankot világpremierje a hét filmet bemutató Critics’ Week rangos válogatásában lesz, ahol a Lion of the Future díjért is versenyez

– közölte a Nemzeti Filmintézet csütörtökön az MTI-vel.

Az Eltörölni Frankot 1983-ban játszódik a vasfüggöny mögött.

Frank, egy underground zenekar frontembere nem tud beilleszkedni a szocializmus orwelli csendjébe. Pszichiátriára kerül, ahol a rendszer az ellenségeit titokban próbálja elhallgattatni. Súlyos trip veszi kezdetét, amely egy társadalom sorsdöntő dilemmáira keresi a választ.

A főszerepet a Filo művésznéven ismert Fuchs Benjámin, a magyar underground zene egyik legígéretesebb tehetsége játssza.

Fontos szerepet kapott a már több nemzetközi elismeréssel díjazott fiatal erdélyi színésznő, Blénesi Kincső és a Junior Prima díjas Waskovics Andrea is. A további szerepekben olyan ismert színészeket is láthatunk, mint Bánsági Ildikó, Lénárt Papi István, akinek ez volt az utolsó filmje, Székely B. Miklós vagy a koreográfus Frenák Pál, de szerepet kapott Pajor Tamás, Peer Krisztián és Ladányi Andrea is – tartalmazza a közlemény.

A látványvilágot a számos hollywoodi szuperprodukcióban közreműködő izlandi Eggert Ketilsson teremtette meg. A film operatőre Dobos Tamás, vágója Kiss Wanda és Tuza-Ritter Bernadett. A hangért Zányi Tamás, a jelmezekért Sinkovics Judit felelt. Fabricius Gábor konzulense Gazdag Gyula filmrendező volt.

Az Eltörölni Frankot a Nemzeti Filmintézet támogatásával az Otherside Stories gyártotta. A magyarországi mozikban 2021 őszén lesz látható a Mozinet forgalmazásában.

A szeptember 1. és 11. között zajló 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál szervezői ismét hagyományos mustrára készülnek, a filmeket a közönség előtt vetítik.

