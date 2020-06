Virotékát hoz létre a Műegyetem levéltára

– közölte a BME pénteken.

A dokumentumok beküldéséről, megismerhetőségéről és az adományozott dokumentumok felhasználási lehetőségeiről és feltételeiről a levéltár honlapján lehet tájékozódni.

Mint írták, a „virotékában” jelenleg több mint 150 dokumentum, szöveg- és képfájl található, mivel az egyetemi honlapokon közzétett dokumentumokat és híranyagokat már rendszerezve archiválták.

„Úgy gondoljuk, hogy a kortárs eseményekre adott válaszok személyes forrásait mielőbb be kell gyűjteni. A gondolatok, emlékek rögzítése az egyetemi polgárokon is múlik, ezért ösztönözzük a BME hallgatóit, oktatóit, munkatársait és öregdiákjait, akik már eddig is dokumentálták személyes tapasztalataikat a koronavírus-járvány kitörése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetése óta, hogy keressenek meg minket”