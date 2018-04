Visszatérnek Magyarországra a Muminok

Hosszú idő után újra megjelenik magyar nyelven a finn gyerekirodalom kultikus mesesorozata, amely a Muminok csodálatos világába kalauzol minket. A Geopen Könyvkiadó rengeteg újdonsággal készül: mesekönyvvel, kisregénnyel, interaktív applikációval és sok-sok aranyos Mumin termékkel.

A Muminok (svédül Mumintroll) a központi szereplői a könyvsorozatnak, amelyet eredetileg a finn, svéd anyanyelvű író és illusztrátor, Tove Jansson (1914 – 2001) jelentetett meg svédül Finnországban.

A muminok egy troll (a skandináv mitológiában egy óriásokhoz hasonló ijesztő faj, de azoknál gyakran kisebb méretűek) család tagjai, fehérek és kerekdedek, nagy orral, amely a vízilovakhoz hasonlóvá teszi őket.

A gondtalan és kalandvágyó család a Mumin-völgyben él, habár korábban az ideiglenes lakóhelyük között szerepelt világítótorony és színház is. Számos kalandban vesznek részt barátaikkal.

A muminok sokféle alakban is feltűnnek, így a Geopen Kiadó számos kiadvány megjelentetését tervezi. A sorozatot a legkisebbeknek szánt mesekönyvekkel indítja, amelyek kihajtható meglepetéseket is rejtenek. Az év folyamán a meséket több kisregény is fogja követni.

A történetekből a BOOKR Kids interaktív digitális mesét is készít, valamint a Geopen webshopban megtalálhatók a legkedvesebb Mumin termékek is, mint bögrék, tányérkák, plüss állatok.