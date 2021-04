A Bóbita Bábszínház falai között folyamatos a munka

Nagyon várják már a nyitást a Bóbita Bábszínházban is, hiszen attól függetlenül, hogy sajnos nem fogadhatnak látogatókat, azért a bábszínházban nem állt meg az élet, készülnek a bábok, a társulat folyamatosan próbál.

Az előző és az idei évadból is rengeteg elmaradt előadása van a Bóbita Bábszínháznak, és bár a falakon belül nem állt meg a munka, a színészek szeretnének most már a nézők előtt meghajolni az előadások után, a kamera helyett. Sramó Gábor, a Bóbita Bábszínház igazgatója elmondta, jelenleg a Madarak nyelve című előadás próbái zajlanak, a szláv népmeséből írt darab bemutatóját május közepére tervezik.

– Bízunk benne, hogy már közönség előtt kerülhet erre sor, sőt még az is felmerült, hogy a Bóbita Bábszínház szabadtéri színpadán adnánk elő. Az idei évad első bemutatójából mindössze pár előadást sikerült megtartani A harmadik sárkányból, a Holle anyót pedig már csak online tudtuk bemutatni, de így a jövő évadra az is készen áll, és nemrég volt egy zártkörű bemutatónk is. Az Apolló Kulturális Egyesülettel közösen hoztuk létre a Csongor és Tünde ifjúsági előadást, a A Déryné Program Barangoló alprogramjának keretében. Március 25-én mutattuk be, és bízunk benne, hogy ősztől tudjuk játszani ezt is a többi előadásunk mellett – mondta az igazgató.

A madarak nyelve bemutatója után az újabb darab, a Háry János műhelymunkái kezdődnek. Kodály Zoltán daljátékát ősszel mutatják be, és a tervek szerint három alkalommal láthat majd a közönség a Pannon Filharmonikusok élő zenei kíséretében. A díszbemutatóra novemberben kerül sor a Kodály Központban, a Bóbita 60. születésnapjának alkalmából.

A jubileum alkalmából egyébként márciustól hetente kétszer kerül fel egy-egy rövid, szórakoztató videó a bábszínház Youtube-csatornájára. Az egyikben például Torzonborz unalmában vérdíjat tűz ki a saját fejére, egy másikban pedig Üstöllési őrmester inti rendre Paprika Jancsit és Vitéz Lackót, amiért nem viselnek maszkot.

A színházigazgató szerint a nézők szerették az online előadásokat, de a Bábszínház továbbra is inkább az élő játékra koncentrálna. A bábszínházban várhatóan az idei évben is rendeznek nyári táborokat, 5 turnust fognak meghirdetni. Ami pedig a következő évadot illeti, csak két új bemutatójuk lesz, hogy minél többet tudjanak játszani, ne a próbákkal teljen az idő.