A családi napon mutatják majd be Boda mesekönyvét

Számos értékes családi és közösségi programot tartottak Bodán, a lakosok is örülnek annak, hogy most egy kicsit szabadabb körülmények között tölthetik el szabadidejüket.

Kovács Győző polgármestertől megtudtuk, hogy a közelmúltban tartották meg a közlekedésbiztonsági napot, ahol az érdekes és kreatív programok között volt például egy családi kerékpáros verseny is. Melyet nagyon élvezek a gyerekek és a felnőttek is egyaránt. Augusztus 15-én családi napot tartanak majd, lesz akadályverseny, játszóház és kézműves foglalkozás is. S ez azért is különleges alkalom lesz, mert elkészült Boda mesekönyve, melyet Császár Levente írt a település történetéből, a helyi gyerekek illusztrálták, és ezt a nap keretében mutatják be.

Újraindultak a szakkörök is, melyek az egész életen át tartó tanulás jegyében működnek. A foglalkozások célja, hogy a községben élők olyan ismereteket szerezzenek, melyek hozzájárulnak a pozitív önkép kialakításához, a személyiségfejlesztéshez, a további tanulási kedv megteremtéséhez. A különböző kézműves, nyelvi, gasztronómiai vagy egészséges életmódra ösztönző elfoglaltságok között fiataloktól az idősekig mindenki találhat szimpatikus tanfolyamot.

Ezen kívül tartottak és tartanak különböző előadásokat, szakköröket a településen, például vagyonvédelmi témakörben. Itt szó volt arról, hogy az idősek hogyan tudnak védekezni például az unokázós csalók ellen. Egy másik jó projekt az egészségmegőrzéssel kapcsolatos, egy szakértő hetente tart előadásokat, többek között a gyógyszerszedéssel, az időskori betegségek megelőzésével vagy az újraélesztéssel kapcsolatban.

S arról sem szabad elfeledkezni, hogy a következő nagy volumenű rendezvényt, a Tájoló Napot és a Szüreti Fesztivált szeptember 18-án tartják majd. A polgármester azt is elmondta, hogy a programszervezés mellett a fejlesztésekkel, pályázatok beadásával sem álltak le. Többek között befejezték egy zártkerti út építését, az ezzel kapcsolatos pályázatban egy kutat is fúrtak, melyet a közelben lévő kiskerttulajdonosok is használhatnak.