A fiatalabb hölgyeket is el szeretné érni a Szalon témáival

A férfiak közül sokan tévednek, és így járt lapunk fotósa is, amikor a pécsi Ridikül Szalon vezetőjével találkozott. A Győrmárton Ritáról készült fotót ugyanis nem egy táskabolt előtt ideális elkészíteni! Ez a Ridikül Szalon nem olyan, mint ahogy azt a férfiak elképzelik.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

– Hogyan kezdődött?

– 2014-ben figyeltem fel a televíziós Ridikül című műsorra, és örömmel találtam rá a hasonló című magazinra is egy nap az újságosnál. Ebben volt egy érdekes cikk egy budapesti szalonról és azonnal megírtam az első e-mailt: ilyet szeretnék Pécsett szervezni. Másnap már hosszas beszélgetést folytattunk Platthy Ildikóval, a szalonok országos koordinátorával és kiderült, hogy már jó pár szalon van az országban, ahol a hölgyek összejönnek és beszélgetnek az őket érintő, érdeklő témákról.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Szakmába vágott?

– A történethez persze hozzátartozik az is, hogy alapvetően marketing-kommunikációval foglalkozom, ezért fogékony vagyok az ilyesmire. Az érdekes témákhoz persze kell értő figyelem, ami egy ilyen szalonban megadatik. Ezért is tudtam azonnal, hogy én Pécsre szeretnék hozni egy ilyen programot. Hiszem, hogy szükség van személyes találkozásokra, beszélgetésekre, és sokat tanulhatunk egymástól. Mindenki tehet valamit a retiküljébe, amit hazavisz magával.

– Jó pár Ridikül Szalont vezetett azóta, pontosan mennyit?

– Már több mint húsz Szalonon vagyunk túl, nagyon baráti és értékes közösség, folyamatosan érkezik új közönség is. Sokszor volt már férfi vendégem is, és előfordult, hogy a hallgatóságban is ült férfi. Őket oklevéllel kellene jutalmazni! A lényeg az, hogy ezeken az alkalmakon a nőket érintő, érdeklő témákról kellő részletességgel beszélgetek egy-egy olyan szakértővel, aki az adott területen, városunkban valami jót tesz.

– Milyen témákról volt eddig szó a Szalonban?

– Sokszor esett szó párkapcsolati témáról, de a sporttól kezdve az egészséges táplálkozáson át a spirituális témákig nagyon sok mindent ki- és megbeszéltünk már. De olyan is volt, amikor a rendőrség egyik munkatársa keresett meg, hogy a nők elleni erőszakot vegyük elő témaként. A célom persze az, hogy ne csak a 30-40-50 éves korosztályt, hanem a náluk fiatalabb hölgyeket is meg tudjuk szólítani. A Szalon kikapcsolódást jelent és mondhatjuk, hogy energiával tölti fel a jelenlévőket. A kellemes másfél óra múltán általában még maradunk és folytatjuk szűkebb körben a beszélgetést.

– Mik a további tervek?

– Ősszel egy, az egészséges életmódhoz kapcsolódó, egészséges táplálkozással foglalkozó témáról beszélgetünk, illetve a kis- és nagyvállalatok működésébe pillantunk be, főként munkaerő-piaci, karrier-építési oldalról megközelítve, a harmadik tervezett alkalomkor pedig édesanyák beszélnek majd arról, hogy hogyan élik meg, amikor gyermekük komolyabb betegséggel küzd. Lélektanilag nagyon erős lesz, de bizonyára nagyon sok megerősítést és tanulságot ad majd ez a beszélgetés is.