A Fishing on Orfű sorsa is múlik azon, hogy mit hoz a nyár

Több ezer csalódott fesztiválozónak kellett elfogadnia, hogy tavaly nem tarthatták meg a Fishing on Orfűt. Az idei viszont még nincs veszve, egy júniusi és egy augusztusi dátummal is készültek a szervezők.

A járványhelyzetben tavaly a hazai fesztiválokat sem tarthatták meg, a közönség szomorúan, de tudomásul vette a rossz hírt. Azt már korábban bejelentették, hogy két nagy fesztivál, a soproni VOLT Fesztivál és a zamárdi Balaton Sound nem lesz megtartva idén. Hazánk legnagyobb, nemzetközi fesztiváljáról, a Szigetről még nem lehet semmi biztosat tudni, a szervezők várnak még a bejelentéssel. A baranyaiakat bizonyára a Fishing on Orfű sorsa érdekli a legjobban. Ez a fesztivál a tervek szerint, s persze az érvényben lévő szabályozásokhoz alkalmazkodva meg lesz tartva.

Decemberben már a jegyértékesítés is elkezdődött az eseményre, melyet 2021. június 16. és 19. között tartanának meg. Ám egy pótdátumot is beiktattak, augusztus 25. és 28. között. Lapunk megkereste a Fishing on Orfű sajtósát, Egyedi Pétert, aki elmondta, hogy most azt kérdezték a jövőbeni fesztivál látogatóktól, hogyha júniusban nem lehet nagy rendezvényt tartani csak augusztusban, akkor igény lenne-e júniusban egy esetleges kisebb pluszrendezvényre.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy összhangban hozzunk döntéseket a vendégeink gondolataival – mondta Egyedi Péter.

A fesztivál közösségi oldalán egyébként úgy fogalmaztak a szervezők, lehetséges, hogy a Fishing megvalósíthatósága is az oltástól függ majd. Tehát, ha az oltás lesz az egyetlen módja annak, hogy biztonságosan tömegrendezvényt tarthassanak, akkor az nekik is megfelel, s ez esetben természetesen ők is támogatják ezt a megoldást. Azt ugyanis fontos kiemelni, s Egyedi Péter ezt is elmondta lapunknak, hogy nagyon bíznak a fesztivál létrejöttében, mert ha idén is Fishing nélkül telik el a nyár, az akár a fesztivál végét is jelentheti.

– A Fishing egy szponzorok nélküli fesztivál, a bevételek gyakorlatilag csak a belépőjegyekből és a vendéglátásból vannak. Így ha idén lenullázódunk, az nagyon súlyos következményekkel járhat – fogalmazott.

A fesztiválok elmaradása tehát nemcsak a fellépőknek jelent bevételkiesést, hanem többek között a szervezőknek, a háttérben dolgozó technikai személyzetnek, a vendéglátósoknak is. Így mindenki reméli a legjobbakat. Hogy mit hoz majd a nyár, azt még nem lehet tudni, annyi azonban biztos, hogyha lesz rá alkalom, az egyéves kihagyást követően valamennyi fesztiválozó a lehető legnagyobb lendülettel veti majd bele magát az orfűi éjszakákba.