A főszereplő számára ajándék, hogy tűzoltó bőrébe bújhatott

Közönségtalálkozót tartottak a pécsi Uránia moziban a Nagykarácsony című magyar film stábjával. A romantikus komédia főszereplője, Ötvös András, aki egy tériszonyossá vált tűzoltó bőrébe bújt, olyan komolyan vette a felkészülést, hogy tiszteletbeli tűzoltóvá avatták.

– Megajándékozottságnak éltem meg, hogy valódi tűzoltók közt lehettem a forgatás alatt. Úgy érzem, a sok hazugság, ami körbevesz minket, köztük nincs jelen. Az életnek olyan területén dolgoznak, amely a lényegre irányítja a figyelmüket, s a sok borzalom után általában a humoruk is jó. Életem hatalmas élménye, hogy megtiszteltek a barátságukkal és a tanácsaikkal – számolt be Ötvös András, akit úgy tűnik, már korábban is vonzott a szakma, s azonosult szerepével.

– Szabó Kimmel Tamás, aki évfolyamtársam volt és szintén játszik a filmben, a huszadik születésnapomra eltulajdonított nekem a kollégiumból egy poroltót, amit én hosszasan megőriztem – mesélte a színész.

– Egyszer tűz ütött ki a szomszédban. Rohantam a poroltóért, elláttam a lakót tanácsokkal, s megkíséreltem megfékezni a lángokat. Az eszköz azonban közel húsz éve lejárt, így végül csak egy kínos, nyöszörgő hangot adott ki magából, a hősies mentés elmaradt – érzékeltette a helyzetet a főszereplő, akinek szomszédjához szerencsére rövidesen a tűzoltók is megérkeztek.

– A film fontos tanulsága, hogy egy segítő szerepben élő ember lehet, hogy sokkal nehezebben kér segítséget a bajban – összegzett a főszereplő.

A stáb tagjaival Balogh Robert író beszélgetett, Ötvös mellett Lévai Balázs producer és Pataki Ádám operatőr számoltak be tapasztalataikról.

– Tiszeker Dániel rendező elképesztően jó érzékkel választotta ki a szereplőket – fogalmazott az előmunkálatokról a producer.

Kisebb szerepekben is ismert színészeket láthatunk: Scherer Pétert, Pokorny Liát, Csuja Imrét, Szerednyey Bélát és Hernádi Juditot is.

– Élethű magyar karaktereket akartunk létrehozni. Eszter néni (Zsigmond Emőke) lehetne a mi szomszédunk is, de a Scherer Péter által játszott ügyeskedő, mégis szerethető vállalkozó figurája is ismerős lehet a mozikedvelő magyar nézőknek – mondta Lévai.

A karácsonyi vásárból indul a fordulat A Nagykarácsony egy tériszonyossá váló tűzoltó, Arnold (Ötvös András) történetét mutatja be, aki egy szerelmi árulás traumája után próbálja újra kézbe venni az életét. A karácsonyi vásárba küldik felügyelni, ahol egy betlehemes játék rendezésében is besegít, eleinte vonakodva, a darabot rendező fiatal tanárnővel való összeismerkedés után nagyobb kedvvel. Ám a történet tartogat még kihívásokat a főhős számára, akinek útját múltjából fakadó szorongásai és szakmai kihívásai is nehezítik. Arnold karaktere összefog több mellékszálat és szereplőt, akiket valamiképp összeköt az adventi vásár, a film kezdő és záró jelenetének helyszíne.