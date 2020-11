A hívek adományaiból újult meg a Szent Márton templom

Megújult a máriakéméndi Szent Márton templom, a Nagyboldogasszony-kegytemplom „kistestvére”, a befolyó adományoknak köszönhetően.

A Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint a hívek és a helyi önkormányzat közel 3 millió forintos adományából sikerült „új ruhába öltöztetni” a templomot. Megáldására ezen a hétvégén, november 8-án, vasárnap, 9 órakor kerül sor, ünnepi szentmise keretében.

A templom története igen különleges. – A Máriakéméndre érkező német telepesek az 1720-as évek elején magukkal hozták Szent Márton képét. Ezt ereklyeként minden évben más-más család őrizte. 1730-ban elkészült az első fakápolna, melynek oltárára elhelyezték a megőrzött képet. Ez a kápolna villámcsapás következtében 1746-ban leégett. Helyén elkezdték építeni kőből az új templomot, mely 1749-ben készült el, akkor még torony nélkül. Szent Márton tiszteletére szentelték fel – a Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint.

A templomhoz a torony, valamint a sekrestye 1793-ban épült. Az 1910-es évekre a templom annyira rossz állapotba került, hogy veszélyessége miatt egy időre be is zárták. Tervbe vette a falu a lebontását és egy új helyen egy modern templom építését, az első világháború azonban keresztül húzta ezt az elképzelést. Helyreállították 1926–27-ben, és mivel kicsinek bizonyult, 1940-ben az északi oldalához egy oldalkápolnát építettek.

– 2010-ben elkészült a Szent Márton zarándokút, így azóta nemcsak a falun kívül álló kegytemplomhoz érkeznek a gyalogos zarándokok, hanem a Márton templomhoz is. Az elmúlt 30 év során csak kisebb karbantartásokat végeztek, nagyobb felújítások nem voltak, így a templom állapota és külső megjelenése sokat romlott. A máriakéméndi hívek ez év tavaszán határozták el, hogy önerőből belefognak a felújításba. Az adománygyűjtés során 3 millió forint gyűlt össze, ami lehetővé tette a templom külső festését, re­noválását. A jövőben a belső tér és a szentély megújítását szeretnék elvégezni az itt élők – közölte a Pécsi Egyházmegye.

Egyre többen látogatják a kegyhelyet

A máriakéméndi Nagyboldogasszony-kegytemplomnál évente több búcsút is tartanak, és gyakran szervezett zarándokcsoportok is érkeznek a kegyhelyre az ország minden részéből. Idén a járványhelyzet miatt csoportosan kevesebben keresték fel a templomot, de az egyéni látogatók száma rendkívüli mértékben megnőtt. Emiatt a kegytemplom hétvégén és ünnepnapokon estig (sokszor sötétedésig) nyitva tart. A legtöbben Budapest és a főváros környékéről érkeznek. A tavaly indított vendégkönyvben is hétről hétre szaporodnak a bejegyzések. A hívek és a Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör tagjai az idei évben is sokat fáradoztak azért, hogy a kegyhely tovább szépülhessen. A templom parkját folyamatosan gondozzák, mára virágok és sok új facsemete is szebbé tette a kertet. A Pécsi Egyházmegye jóvoltából a tavalyi évben megújult külsőleg a zarándokszállás épülete, idén pedig a belső részek (vizesblokkok, padlóburkolat) felújítására is megvalósult. A kegytemplom felújítása még az ősszel megkezdődik.