A Janus Egyetemi Színház a fiatalok személyiségét is formálja

PÉCS Huszonöt éves jubileumát ünnepli a Janus Egyetemi Színház (JESZ), a társulat a közösségformálás mellett magas szakmai színvonalú előadások létrehozására törekszik – mondta Mikuli János igazgató.

– Miként ünneplik az évfordulót?

– Jubileumi műsort tartunk december 4-én, ugyanis pont huszonöt éve került sor első premierünkre, a Vizsgálat a rózsák ügyében című előadásra. Bemutatjuk a PTE centenáriumi videósorozatához készült kisfilmünket, majd Fedeles Tamás rektorhelyettes méltatja a színházat. Néhány műsorszám is elhangzik majd régi és mostani színészeinktől, és hagyományainkhoz híven díjakat adunk át a tagoknak.

– Bemutatják a JESZ-ről szóló új kötetet is?

–Igen, erre is sor kerül, valójában a járvány szülte az ötletét. A lezárások idején online tartottuk a kapcsolatot a közönséggel. Közzétettük a régi előadásainkról készült felvételeket és hajdan volt színészeinket arra kértük, emlékezzenek vissza színházi éveikre. Izgalmas interjúk kerekedtek belőle, a kötet ezeket fűzi egybe.

– Miben áll a küldetésük?

– A színház a PTE közösségteremtő intézménye. A társulat közössége előadásról előadásra létrehozza a nézők közösségét is, akik szintén az egyetemről és a városból érkeznek. Meghatározó a tagok személyiségformálása is. A jubileumi kötet ebből a szempontból is érdekes, a tagok visszaemlékezéseiben a JESZ-es évek személyes hatásairól is olvashatunk.

– Mik a legaktuálisabb kérdések a jövőre nézve?

– A járvány korábban soha nem látott módon akasztotta meg a munkát, ezért ezt követően a megújulás is a szokásosnál erőteljesebb kell, hogy legyen. Jövőre pedig a vezetőváltás is bekövetkezik. Én hamarosan nyugdíjba vonulok, és az igazgatói pozíciót átadom. Hogy ki lesz az utódom, pályázaton dől el.

– A személyes sikerek és tervek közül mit emelne ki?

– A társulat szakmai sikerei és az egyetem életébe való betagozódás sokat jelentenek nekem. Sok olyan előadást rendezhettem meg, melyekre nagy boldogsággal és hálával gondolok vissza. Természetesen nem fogok elszakadni a társulattól, még több előadást is tervezek rendezni. Várakozással tekintek a Biedermann és a gyújtogatók próbáira, ugyanis harminc évvel ezelőtt a Kisszínházban ezzel indult a pályafutásom. Ez azért is különleges, mert olyan kollégák is szerepelni fognak benne, akik az akkori előadásban is játszottak. Fontos számomra, hogy vannak ilyen hűséges társak, mint Inhof László, Pásztó Renáta és Tóth András Ernő, akik végig kitartottak mellettem és folyamatosan együtt dolgoztunk.

Decemberben ünnepelnek A Janus Egyetemi Színház 1996-ban alakult meg. Mikuli János elmondta, az egyetem 1997-től támogatja a színház működését, és sok munka, küzdelem vezetett el odáig, hogy a JESZ 2011-től a PTE önálló egységévé vált, és a Zsolnay Negyedben professzionális elhelyezést kapott. A JESZ a huszonöt év során 100-120 premiert tartott, 250-300 alkotó és 25 rendező dolgozott a társulatban.