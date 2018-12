A karnagy nem pihen, újabb nagy események adnak munkát

Nagy Ernő 70 éves. A legendás karnagygeneráció egyik oszlopos tagja, a kiváló énekes tiszteletére a nagy műsor 2019 februárjának végén lesz.

Aranyderűvel valahol/A kék ég jő: örök ébredés. Ez a Reményik Sándor idézet volt a mottója a Szerafi Kórus karácsonyi hangversenyének, Nagy Ernő karnagy katolikus énekegyüttesének. A „Tanár úr” a Nagy Lajos Gimnáziumban töltötte utolsó ének–magyar oktató időszakát, tíz éve pedig nyugdíjba vonult és kényszerű pihenőre tért egy súlyos műtétet kiheverve. De most többszörösen is ünnepre készült.

A Szerafi Kórus hagyományos évzáró koncertet adott december 22-én a Pécsi Szent Ferenc templomban. Ők majd jövőre tervezik a jubileumi szereplést, mert 2019-ben lesznek 20 esztendősek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nagy Ernő Komlón kezdte az énektanári és karvezetői pályát, de énekesként tagja volt a Pécsi Kamarakórusnak, és ő alapította 1968-ban a legendás Pécsi Spirituálét. A nyolcvanas, kilencvenes éveket aztán már a pécsi Széchenyi Gimnáziumban töltötte és karnagyi tevékenységének egyik csúcspontja volt a Mecsek Kórus vezetése. Majd jött egy fontos évszám, 1999, amikor a Nagy Lajos Gimnáziumba került, s ezzel egy időben átadta a stafétabotot Kertész Attilának a Mecsek Kórus élén. Alapított ugyanakkor két új kórust is, a Laudatét és a Szeráfít, utóbbit napjainkban is vezeti.

Az országban is páratlan az a névsor, akik az ezredfordulót megelőzően a legrangosabb pécsi kórusokat irányították. Többségében Tillai Aurél tanítványai (Nagy Ernő, Szabó Szabolcs, Lakner Tamás, Kertész Attila), de külön-külön is országos hírű a munkásságuk.

Nagy Ernő úgy fogalmaz, abban volt egyedülálló, hogy mindenütt közösséget formált, családias hangulatot teremtett. Nem véletlen, hogy a tanítványai máig visszajárnak hozzá. No és az osztályéneklési versenyeket is ő indította el Komlón, majd Pécsett a Nagy Lajos Gimnáziumban, s utóbbi iskolában azóta is igen népszerű hagyomány. Ilyenkor a diákok népdal, kánon és mai dal kategóriákban is összemérik énektudásukat.

Mint mondja, nem teltek azért tétlenül a nyugdíjas esztendők. Gyakran hívják az ország különböző városaiba zsűrizni, Budapesten pedig a Kodály Társaság elnökségében, a KÓTA Ifjúsági Bizottságában akad dolga. Hozzáteszi, nem irigyli a mai karvezetőket, mivel napjainkban egyre nehezebb a fiatalokat kórusba hívni, miután nagy a konkurencia az internet térhódításával. Jól látszik az is, hogy mostanában sokkal kisebbek a kórusok.

És azért olykor kilép a kóruséletből. Kerti munkát végez feleségével, Pernecker Jolán franciatanárnővel, a házukban pedig állandóan szól a Bartók rádió. A nyarakat a Balaton-parton töltik, Máriára járnak pihenni, ahol Nagy Ernő nagy kedvvel főz és horgászik. Továbbá van két fiú kisunoka, Örs és Lőrinc, akikkel a legnagyobb öröm foglalkozni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS