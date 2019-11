A keresztény rock nagy ásza jön kedden Pécsre

A kortárs keresztény rock legnagyobb világsztárjai és a műfaj hazai képviselői indulnak országos és határon túli turnéra az Ez az a nap! rendezvénysorozat keretében, melynek második állomása november 12-én Pécsen lesz, az Expo Centerben, ahol többek mellett fellép a világhírű Delirious? egykori frontembere, Martin Smith valamint Noel Richards, de a magyarok között ott lesz majd Caramel is.

A 2020. július 18-án Budapesten, az új Puskás Arénában (volt Népstadion) megrendezésre kerülő 20 éves jubileumi Ez az a nap! előfutáraként novemberben országos és határon túli városokat is érintő turnéra kerül sor. Az Ez az a nap! rendezvények olyan felekezetközi keresztény alkalmak, melynek célja, hogy a résztvevők mélyebben elkötelezzék magukat Istennel, abban a hitben, hogy ezáltal hatással lehetnek környezetükre. A turné összes állomásán fellép Martin Smith, az egykori Delirious? zenekar frontembere, valamint a szintén Nagy-Britanniából érkező Noel Richards is.

A Delirious? zenekar vezetőjeként megismert Martin Smith – a világhírű brit csapat feloszlása után – szóló karrierbe kezdett, hogy ilyen módon folytassa szolgálatát. A negyvenes éveiben járó énekes-dalszerző bár már harminc éve aktívan jelen van a keresztény zenei életben, még mindig tud olyat mutatni és letenni az asztalra, amely után az emberek nem csak a kitűnő zenészt, hanem a példaképet is meglátják benne.

Noel Richards több mint negyven éve aktív énekes, dalszerző, aki szolgálata során bejárta már az egész világot, hogy Istenről tegyen bizonyságot. A legkülönfélébb helyszíneken lépett fel a világ számos országában a templomoktól kezdve a stadionokig. Noel Richardsnak több mint egy tucat albuma jelent meg, és ezen kívül számos élőfelvételes lemezen közreműködött, melyek közül a legsikeresebb – amelyen a We want to see Jesus lifted high című dalát adja elő – 500 000 példányban kelt el.

November 12-én tehát Pécsre ér a turné, ahol fellép – a nemzetközi sztárok mellett – Caramel, Pintér Béla, Csiszér László, Prazsák László és az Unless.