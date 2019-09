A kezdő színész rendezőként és játékfilmekben is bemutatkozott Bergendi Barnabás

Bergendi Barnabás, a Pécsi Nemzeti Színház frissen szerződtetett tagja most hagyta ott az iskolapadot, de már hét színdarab van Pécsett a háta mögött.

– Az új évad első bemutatójában, az Olivér! musicalben is benne lesz, melyre javában próbálnak már, mégis alig lehet utolérni!

– Igen, mert közben A padlást rendezem a kaposvári Csiky Gergely Színházban. Harminchárom év alatti pályakezdőket akart megszólítani a teátrum egy pályázattal, amit a csapatommal sikerült elnyerni.

– Rendező szakot is végzett?

– Nem, viszont mindig foglalkoztatott a rendezés. Az egyetemen Ivan Viripajev: Részegek című darabját vittük színre az osztályommal, és eljutottunk a darabbal Oroszországba is. Színészként sokat küzdöttem azzal, hogy én mindig az egész előadást, nem a konkrét karaktert láttam. Úgy érzem, már jól különválasztom a kettőt, viszont továbbra is érdekel a másik látásmód.

– A Felvidékről származik?

– Vágsellyei vagyok, mely közel van Zsigárdhoz, ahonnan egykor Kaszás Attila elindult és a szlovákiai Komáromhoz, Stubendek Katalin szülőhelyéhez. A szüleim először akkor jártak színházban együtt, mikor Stubendek Katalin egyik első szerepében, a Liliomban Vágsellyén játszott, édesanyám pedig engem már a hasában hordott. Így aztán kétszeresen meghatódtak, amikor első ízben láttak a pécsi színpadon, s kéz a kézben hajoltunk meg Katival.

– Hét műben láthattuk már Pécsett. Melyik a legkedvesebb?

– Az előbbi történet az Addikt bemutatójáról szólt, és nem csak ezért, de az volt életem eddigi legfontosabb szerepe.

– Megbarátkozott a várossal?

– Két éve járok ide játszani, de korábban a kaposvári Lúdas Matyival voltam itt először a Pécsi Családi Fesztiválon. Már akkor feltűnt, hogy milyen nyugodt, kellemes légköre van Pécsnek. Olyan itt, mintha egész évben nyaralnék.

– A filmezés hogy jött képbe?

– Egyetemistaként minden nyáron castingokra jártam, és két filmbe – Brazilok, Foglyok – sikerült is bekerülnöm. Forgattam Nemes-Jeles Lászlóval, valamint Szabó Istvánnal is volt egy Csehov-kurzusunk az egyetemen. Azt szeretem különösen a filmezésben, hogy adott pillanatban kell a lehető legkoncentráltabban teljesíteni.

– Miben láthatjuk a Pécsi Nemzeti új évadában?

– Az Olivér! musicalben, a Mobilban, valamint az Ármány és szerelemben.