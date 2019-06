A klasszikus mese visszatáncol a helyére

Döbbenetesen jól sikerült a Csipkerózsika táncjáték, a Pécsi Balett új előadása: ha valaki szeretne megbarátkozni a műfajjal, mindenképpen ezt a darabot ajánlanám elsőként megtekintésre.

Mert itt az óvodás, a középiskolás és a felnőtt is nagyszerűen szórakozik, megismerheti a jól szerkesztett mozdulatok szépségét, a táncban rejlő humort és legfőképpen egy bámulatosan színes varázslatos világot.

A Grimm-mese szerint alakul a történet, éppen csak fantasztikus jelmezekben gyönyörű színkavalkádban egy királyi gyerekszobában zajlanak az események. Szó szerint fantasztikusban, mert a karakterek közé Bozsik Yvette, a koreográfus becsempészett egy Star Wars jellegű alakot, de mintha a Marvel univerzumból is ott lenne valaki. No meg Messi is feltűnik, vagy legalábbis egy 10-es számú labdarúgó, aki láthatóan ügyesen bánik a labdával. Ily módon a Csipkerózsika mese érezhetően újra méltó helyére kerül a mai gyerekek fantáziavilágában.

A Pécsi Nemzeti Színház új bemutatójának a legnagyobb érdeme mindezeken túl az, hogy hihetetlenül poénos, sziporkázó ötletek uralják, finom áthallások, és az emberi gyarlóságokat kifigurázó táncmozdulatok (például a bölcsőnél gügyögő felnőttek is megkapják a magukét). Összességében azonban nagyon kedvesek, vidámak a karakterek, harmonikusak a tömegjelenetek, még a gonosz boszival érkező kutyák, vagy a Piroska meséből átugró farkas is igen szerethető maskarában pózol. Ez tehát egy olyan előadás, amit a táncműfajban laikusnak is érdemes többször megnézni, mert mindig talál benne újabb megfejtendő réteget.