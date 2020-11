A kulturális stratégiát dolgozza ki a Művészeti Tanács

A Művészeti Tanács az önkormányzat kulturális szférát érintő helyi jogszabályok, döntések, közgyűlési előterjesztések előkészítésének szakaszában állásfoglalást alakíthat ki, a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban javaslatot tehet – olvasható a pécsi önkormányzat közleményében.

„A városvezetés célja, hogy a széles társadalmi rétegeket érintő pécsi ügyekben konszenzuson alapuló döntések szülessenek. A Művészeti Tanács is ilyen fontos ügy, ezért arra törekedtünk, hogy a testület feladatainak meghatározásánál és a tagoknak felkért, nemzetközileg is elismert pécsi művészek kiválasztásánál valamennyi képviselő szempontjait figyelembe vegyük. Több körös egyeztetés előzte meg a keddi online konzultációt, amelyen a városvezető koalíció tagjai mellett a Fidesz-KDNP és az Összefogás Pécsért Egyesület képviselői is támogatták a jelölteket, így a kilenctagú testületet egyhangú szavazással, valamennyi képviselő egyetértésével választottuk meg” – fogalmazta meg P. Horváth Tamás, a közgyűlés kulturális bizottságának elnöke.

A testület tagja lett Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok Nonprofit Kft. igazgatója; Beck Zoltán, a 30Y frontembere; P. Müller Péter, a Pécsi Tudományegyetem oktatója, a színháztudományok elismert kutatója; Ágoston Zoltán, kritikus, a Jelenkor folyóirat főszerkesztője; Szatyor Győző (képünkön) népi iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja; Pinczehelyi Sándor, a Pécsi Tudományegyetem oktatója, Munkácsy-díjas képzőművész; Dévényi Sándor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja; Petrányi Zsolt művészettörténész, a Műcsarnok korábbi főigazgatója és Lakner Tamás Liszt Ferenc-díjas ének-zene tanár, karvezető tanár, a Bartók Béla férfikar vezetője.

A Művészeti Tanács ülésének állandó meghívottjai lesznek a Pécsi Tudományegyetem Művészeti, Műszaki és Informatikai, valamint Bölcsészettudományi Kar, illetve a katolikus, a református és az evangélikus egyház, továbbá a zsidó hitközség képviselői.

A testület tagjai tevékenységük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.