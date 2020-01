A Made in Pécs Fesztivál idén is darabokra szedi szét a várost

Ha csak felsorolnánk azon koncerteket, amelyek a Made in Pécs Fesztivál keretében lesznek most szombaton, már tele is lenne az oldal – úgyhogy inkább csak szemezgetünk.

A város legmenőbb fesztiváljaként aposztrofálják azt a rendezvényt, amely valóban megmozgatja az egész megyeszékhelyt, sőt, talán az egész megyét. A reggeltől késő éjszakáig tartó koncertsorozatban mindenki megtalálja a kedvére valót – ezen cikkben a mi kedvünkre valókat említjük meg, helyszínek szerint. A Ti-Ti-Tá hagyományosan a keményebb zenék színhelye, szóval ne ide menjünk belefeledkezni az elandalító dallamokba. Délelőtt tízkor a Rózsaszín Pittbull dobja le a bombát indításul, hogy aztán éjszakáig ne lanyhuljon a dübörgés. Fél négy előtt lép színpadra a büntető nevű Rockolya, és reményeink szerint eljátsszák majd az egy pizzafutár kalandjairól szóló Pizzás című számukat – amelyekben olyan sorok vannak, hogy „ne nézz így rám, s borravalót vágj hozzám”. A Szabadkikötőben már lehet lazulni, csupa könnyed zenekar lép itt fel. Fél négykor játszik a Pí Therapy, este kilenc körül a Rokokó Rozé (képünkön) – ha erre a két fellépőre rákeresünk a neten, s meghallgatunk tőlük pár dalt, képben leszünk arról, hogy milyen is lesz ezen a helyen a nap. Eláruljuk: elbambulós, dalszöveg-memorizálós. A Nappaliban ezerrel pörög majd az alter, kiemelni leginkább az Ark for One-t tudnánk, persze a többiek is jók, de ez a banda az, amelynek a dallamvilága simán székbe szegez. Persze másokkal sem megyünk mellé, a GranCanada dalait például simán el tudnánk hallgatni végtelenítve egy egész délutánon át. (Meg az milyen jó sor már, hogy „ez egy felekezet, dobjad a kezedet fel”!) A Trafik Rudán Joe-val indít reggel, és sanszosan mi itt leszünk a legtöbbet, hiszen itt zenél majd a legjobb bulikat hozó Kubalibre, az egészen egyedi, de közben meg slágeres, és erős hangzást villantó Pixelplants, s a szívünknek oly kedves gézakékazég. A Made in Pécs Café is erősen indít, Likó Marcell, a Vad Fruttik énekese rúgja be az ajtót délelőtt tízkor, kettő után jön Bíró Balázs a folyamatosan boldogságot hozó ukuleléjével, fél hatkor pedig Komlóczi Zoltán andalít nagyon okos és pontos dalszövegekkel. A Pécsi Estben Sub Bass Monster kezdi a napot, négy után punkoskodik a Clash City Rebels, de este kilenckor még a The Tablespoont is elcsíphetjük, hogy egy könnyű pogóval köszöntsük az új évet.