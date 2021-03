A megálló díszítésével készültek az ünnepre

Ezt ne hagyja ki! Eltiltaná a foglalkozásuktól a jobboldali újságírókat Fekete-Győr András (videó)

Ismét díszbe öltözött Nagypallon a buszmegálló, a farsangi időszakra készített bohócok ugyan már lekerültek az üvegről, de helyettük most március 15-re emlékezve nemzeti színű zászlók és szívek visznek ünnepi hangulatot a helyiek életébe. Az évfordulón rendszerint közös megemlékezést tartanak Nagypallon, a járványhelyzet miatt azonban már tavaly is csak szűk körben ünnepelhettek, pedig az iskolások és óvodások is különleges műsorral készültek.

A nemrég meghozott korlátozó intézkedések miatt idén is csendes lesz az ünnep, de amit a lehetőségeik megengednek, azt megteszik, hogy méltóképp tisztelegjenek a szabadságharc emléke előtt. Éppen ezért díszítették fel ismét a buszmegállót, amiben – ahogy farsangkor is – aktívan részt vettek a helyi iskolások és óvodások is. A dekoráció elkészítésében segédkeztek, így a rendkívüli helyzet ellenére is átélhették a nemzeti ünnep jelentőségét.