A mesék segítségével könnyebb beszélgetni a kényes témákról

Egy komoly betegségről, a pikkelysömörről szól Balázsy Panna Szandra-sorozatának új mesekönyve, amelyet nemrég mutattak be a Pécsi Pagony könyvesboltban. A történet szerint a főhős, Szandra nagymamája küzd ezzel a fájdalmas és gyógyíthatatlan betegséggel, a kislány pedig orvosokkal és sorstársakkal beszélget, hogy minél többet megtudjon róla. A téma sokakat érint, hiszen Magyarországon 150–200 ezer embert érint a pikkelysömör.

Egy olyan betegségről akartam nyíltan beszélni, ami sokakat érint, fiatalokat és idősebbeket egyaránt, és ami sajnos bujkálásra, titkolózásra késztetheti a betegeket – mondta Balázsy Panna, aki közelről ismeri a pikkelysömört, hiszen családjában is van érintettség. – Fontosnak tartom, hogy a gyerekekkel mindenről beszéljünk, és ne legyenek tabuk. Szerintem ez a kulcsa annak, hogy a srácok nehezebb ügyeket is fel tudjanak dolgozni.

Egyre több gyermekkönyv foglalkozik ma már olyan kérdésekkel, amiről egyébként nehéz beszélni. Mind magyar, mind külföldi írók érintették már a gyász, a válás vagy a fogyatékosság kérdését, egy pécsi tanítónő pedig az örökbefogadásról írt történeteket. Szinte nincs olyan téma, amit ne dolgoztak fel volna.

Az írók, akik sokszor gyakorló anyukák vagy apukák, az elmúlt tizenöt-húsz évben egyre inkább kezdenek elszakadni a hagyományos meséktől. Olyan dolgokról is írnak, amik eddig nem voltak jellemzőek, kezdve például a pisiléstől az olyan komoly témákig, mint a családon belüli erőszak vagy gyermekkori félelmek feldolgozása. A tabutémák azonban sosem voltak ismeretlenek a meseirodalomban.

– Az adott kor problémái mindig megjelentek valahogyan a kicsiknek szóló történetekben – tudtuk meg Méhes Károlytól, aki maga is több gyermekkönyvet írt már. Példaként Jancsi és Juliska jól ismert történetét hozta fel, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a szülők ellökik maguktól a gyerekeket, és egy boszorkával kell együtt élniük. De Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényében is megjelenik már, hogyan közösítenek ki vagy aláznak meg valakit.

– Átvitt, szimbolikus értelemben tehát a klasszikus mesékben is megjelentek komoly kérdések – szögezte le az író. – A mostani könyvek abban mások, hogy a témákat inkább a hétköznapokba helyezik át, olyan környezetbe, ami ismerős a gyermeknek.

Egy sűrű, sötét erdőben ma már nemigen fordulnak meg a fiatalok, és farkassal sem találkoznak, mint Piroska, ezért jó, ha történet olyan helyszíneken játszódik, ahol a gyermek is nap mint nap jelen van – iskolában, óvodában, játszótéren vagy akár otthon. Ez teszi lehetővé, hogy a kicsik jobban magukénak érzik a történetet. A mesék kifejezésmódja persze változhat attól függően, hogy milyen korosztálynak szólnak a könyvek.

A hajléktalanságról, a családon belüli erőszakról vagy az alkoholizmusról még a felnőttek sem szívesen társalognak egymás között, a gyermekkel pedig talán még nehezebb ilyen dolgokról beszélgetni. Éppen ezért egy jó történet, amely érthetően, a kicsik nyelvén mesél a tabutémákról, el tudja indítani a kommunikációt.

– A mesekönyvek mindenkire hatnak – mondta Méhes Károly. – A történetek révén a szülők is szembesülhetnek olyan problémákkal, amik lehet, hogy a saját családjukban nincsenek jelen, de érinti az egyik rokonát, ismerősét, szomszédját. És ha ezekre esetleg a gyermek is rákérdez, könnyebb lesz vele beszélgetni a mesék segítségével.

A meseolvasás fontos elem a szülővel való kapcsolatban

A kilencvenes években kongatták meg a vészharangokat, hogy az internet térhódítása kiszorítja majd a gyermekkönyveket. Ez a félelem azonban nem igazolódott be. A mesék ma reneszánszukat élik, rengeteg új regény jelenik meg, amikre kereslet is van. És ugyanígy a kiadók is komolyan érdeklőnek az ilyen kiadványok iránt, amelyeket sokszor már nem is igazán lehet mesének nevezni, hiszen a valóságot írják le.

– Mesét olvasni fontos – véli Méhes Károly. – Ez egy kapocs a szülő és gyermek között, hiszen ilyenkor is együtt vannak. Sok ismert ember visszaemlékezésében, interjújában lehet olvasni, hogy milyen sokat meséltek neki a nagyszülei és szülei, és ez hogyan hatott a világképükre.

Számtalan más lehetőség van már arra, hogy a gyerek szórakozzon, de a mese sokkal személyesebb, hiszen a szülő nem véletlenül visz haza egy könyvet, hanem azt a gyermekének választotta.